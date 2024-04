Fútbol: Se viene un nuevo capítulo del Interligas

Entre el sábado 6 y el domingo 7 de Abril se disputará la sexta fecha de la Etapa Local del Torneo Unión Deportiva Regional 2024 de Primera División.

Cronograma de partidos:

Sábado 6/4

17:00 Hs. Racing vs. Hinojo, en la Villa Alfredo Fortabat.

Domingo 7/4

16:00 Hs. El Fortín vs. Sierra Chica, en el Estadio “Ricardo Sánchez”.

15:30 Hs. Espigas vs. Ferro Carril Sud, en el “Pedro Iriart Legorburu” de Sierra Chica.

16:30 Hs. San Martín de Sierra Bayas vs. Estudiantes, en el “Pozo Serrano”.

16:00 Hs. Colonias y Cerros vs. Embajadores, en el “Clemente Tete Di Carlo”.

16:00 Hs. Loma Negra vs. Municipales, en la Villa Alfredo Fortabat.