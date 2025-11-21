Tras la clasificación de Loma Negra, quedaron definidos los cruces de playoffs de Cuartos de Final del Torneo Anual «Tito Alonso» 2025 de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría. Sobresale el duelo entre Embajadores y El Fortín.

Con inicio pactado para la semana entrante, así se jugará una nueva instancia del torneo doméstico de Primera Local:

Playoff -Cuartos de Final – LFO

Martes 25/11

19:30 Hs. Estudiantes vs. San Martín de Sierras Bayas, en el Parque Carlos Guerrero.

20:30 Hs. Ferro Carril Sud vs. Recalde, en el Domingo Francisco Colasurdo.

Miércoles 26/11

18:00 Hs. Embajadores vs. El Fortín, en el Clemente Tete Di Carlo.

20:00 Hs. Racing A. Club vs. Loma Negra, en el José Buglione Martinese.