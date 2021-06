Fútbol: Se reanudan los torneos amateur de Colonias y Cerros

Este fin de semana -sábado 12 y domingo 13 de Junio-, sin público y bajo los protocolos sanitarios vigentes, se disputará la quinta fecha del Torneo Apertura 2021 de Colonias y Cerros en la Categorías A, A1, B, +32 años y Femenino.

El día sábado se desarrollará la actividad en las divisionales A y A1 con los siguientes partidos:

Categoría A

14:00 hs. Bataráz vs. Ingeniería, en Villa Mi Serranía

16:00 hs. Villa Mi Serranía vs. All Boys, en Villa Mi Serranía

14:00 hs. La Fraternidad vs. Mariano Moreno, en Colonia San Miguel

16:00 hs. Villa Magdalena vs. Defensores de Hinojo, en La Tradición Nº 1

16:00 hs. Facundo Quiroga vs. Boca, en La Tradición Nº 2

16:00 hs. Independiente de Loma Negra vs. Molino Viejo, en Cancha de Independiente Loma Negra

16:00 hs. Amparo Castro vs. Santa Agueda, en Santa Agueda

14:00 hs. AOMA vs. Villa Floresta, en La Tradición Nº 2

14:00 hs. Viejo Atlético vs. La Amistad, en la cancha central de Loma Negra.

Categoría A1

Cancha de La Tradición N° 3

14:00 hs. Croto vs. Los Leones

16:00 hs. La Churra vs. Hipólito Irigoyen

Cancha La Tradición N° 4

14:00 hs. Juventud vs. Blazzer

16:00 hs. Atlanta vs. Luz y Fuerza

Cancha La Tradición N° 6

14:00 hs. Los Robles vs. Burbuja 78

16:00 hs. El Rulo vs. Juventud Antoniana

Cancha Colonia San Miguel

16:00 hs. León Serrano vs. Riff

Cancha Loma Negra

18:00 hs. Ombú vs. Porto.

Por su parte el domingo, se disputarán los partidos de Colonias y Cerros “B” con el siguiente cronograma:

Cancha La Tradición N° 1

14:00 hs. Mitre vs. Vatos Locos

16:00 hs. Santa Isabel vs. América

La Tradición N° 2

14:00 hs. Liverpool vs. La Banda de la Abuela

16:00 hs. La Esperanza vs. La Academia

La Tradición N° 3

14:00 hs. Barrio Sarmiento vs. Águilas Blancas

16:00 hs. Deportivo Isaura vs. Barrio Eucaliptus

La Tradición N° 6

14:00 hs. Pueyrredón vs. Chacarita

16:00 hs. Los Toritos vs. Veteranos.

En Villa Mí Serranía

14:00 hs. Deportivo Olavarría vs. Lanceros

16:00 hs. Independiente de Olavarría vs. San Vicente

En Colonia San Miguel

14:00 hs. Barrio Independencia vs. Tiro Federal

16:00 hs. Independiente de Colonia San Miguel “A” vs. Independiente Colonia San Miguel “B”

En Loma Negra

Sábado 12/6 desde las 16:00 hs., Defensa y Justicia vs. Hauswaguen.

Por su parte y en lo referente a Veteranos +32 años, estos son los cotejos del fin de semana:

14:00 hs. Santa Agueda vs. Dale que Va, en Santa Agueda.

14:00 hs. Molino Viejo vs. Club de Amigos, en Independiente de Loma Negra

14:00 hs. Pueblo Nuevo vs. Deportivo Español, en La Tradición Nº 1.

Finalmente en la cancha N° 5 del Complejo La Tradición, se disputará una nueva fecha del Femenino con estos partidos:

14:00 hs. Agarrate Katalina vs. Mujeres Unidas

15:45 hs. Ziamo Fori vs. Las Futboleras.