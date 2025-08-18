Fútbol: Se jugó una nueva jornada del “Tito Alonso”

Entre el sábado 16 y el domingo 17 de Agosto se desarrolló la tercera fecha del Torneo Anual “José Antonio Tito Alonso” de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos de Racing, Recalde y Sierra Chica.

Resultados:

Club Social y Deportivo Espigas 0 – Club Embajadores 0.

Racing A. Club 4 (Santiago Izaguirre x2, Ordozgoiti y Fermín Kolman) – San Martín de Sierras Bayas 1 (Appelhans).

El Fortín 1 (Giménez) – Municipales 1 (Del Castillo).

Estudiantes 0 – Ferro Carril Sud 0.

Coloias y Cerros 2 (Loiza y Rodríguez) – Sierra Chica 3 (Molina, Belinchón y Palacios).

Atlético Hinojo 1 (Alveira) – Recalde 2 (Wilt y Sosa).

Libre: Loma Negra.

Tabla de Posiciones: 1) Espigas, 7 puntos; 2) Racing, 6; 3) Embajadores, 5; 4) San Martín, Ferro, El Fortín y Sierra Chica, 4; 8) Loma Negra, Estudiantes y Recalde, 3; 11) Hinojo y Municipales, 2; 13) Colonias y Cerros, o unidades.

Próxima Fecha (4ta.):

Ferro vs. El Fortín.

San Martín vs. Loma Negra.

Municipales vs. Espigas.

Embajadores vs. Hinojo.

Sierra Chica vs. Racing.

Recalde vs. Colonias y Cerros.

Libre: Estudiantes.