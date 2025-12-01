El domingo 7 de Diciembre se disputarán los partidos de ida de los Octavos de Final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. En la nota, los cruces de que atañen a Racing, Embajadores, Ferro y Estudiantes.

Playoff – Octavos de Final – Pampeana Sur – TRFA:

Partidos de Ida

Domingo 7/12

1. Ferro Carril Sud vs. Santa Rita de Piedritas.

2. Estudiantes vs. Atlético Villa Gesell.

3. Deportivo Norte de Mar del Plata vs. Embajadores.

4. Atlético Mar del Plata vs. Racing Atletic Club.

5. Atlético Ayacucho vs. Sp. Olinpo de Tres Arroyos.

6. Huracán Ciclista de Gonzales Cháves vs. Liniers de Bahía Blanca.

7. Ferro Carril Oeste de Gral. Pico vs. All Boys de Santa Rosa.

8. Deportivo Alpachiri vs. Juventud Regional de Miguel Cané.

Los partidos revanchas (vuelta) se disputarán el domingo 14 de Diciembre.

Luego los Cuartos de Final se desarrollarán el 4 de Enero (Idas) y el 11 de Enero de 2026 (Vueltas), con el siguiente diagrama de cruces:

A: Ganador de 2 vs. Ganador de 1 (L).

B: Ganador de 4 vs. Ganador de 3 (L).

C: Ganador de 5 vs. Ganador de 6 (L).

D: Ganador de 8 vs. Ganador de 7 (L).

(L) Hacen de local en el primer partido.

Por su parte, las Semifinales serán 18 de Enero (Idas) y 25 de Enero de 2026 (Vueltas). Cruces:

1: Ganador de B vs. Ganador de A (L).

2: Ganador de C vs. Ganador de D (L).

(L) Hace de local en el primer cotejo.

Y por último, la Finales de la Región Pampeana Sur se jugarán el 1 de Febrero (Ida) y el 8 de Febrero de 2026 (Vuelta), entre Ganador de 2 vs. Ganador de 1 (L).