Fútbol: Se confirmaron los cruces de playoff del Interligas

A partir del venidero fin de semana, iniciará la primera ronda de playoff del Torneo Unión Deportiva Regional 2023 en Primera División. De la misma, tomarán parte seis equipos olavarrienses.

Estos son los cruces de playoff (a partidos de ida y vuelta) concernientes a los conjuntos de Olavarría:

San Martín de Sierras Bayas vs. Estudiantes

Sierra Chica vs. Loma Negra

Ferro Carril Sud vs. Municipales.

Mientras que el resto de los enfrentamientos son los siguientes:

Bull Dog vs. Balonpié

Barracas vs. Bancario

Jorge Newbery vs. Racing (LM)

Vélez vs. Sportivo Piazza

Alumni (BJ) vs. Chacarita

San José vs. Sarmiento

Cemento Armado vs. Alumni Azuleño.

Por otra parte, la clasificación final -por promedio- de toda la etapa de grupos del Interligas fue la siguiente:

1) Embajadores

2) Ciudad de Bolívar

3) Hinojo

4) El Fortín

5) Sportivo Piazza

6) Balompié

7) Lilán

8) Chacarita

9) Alumni Azul

10) Municipales

11) Racing (LM)

12) Racing (O)

13) Estudiantes

14) Sarmiento

15) Bancario

16) Barracas

17) Newbery

18) Loma Negra

19) Cemento

20) San José

21) Alumni de Juárez

22) Sierra Chica

23) Ferro

24) Bull Dog

25) San Martín

26) Vélez.

Embajadores, Ciudad de Bolívar, Hinojo, El Fortín, Lilán y Racing, comenzarán su participación en los playoff desde la instancia de Octavos de Final, por haber sido los ganadores de sus respectivos grupos.