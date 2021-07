Fútbol: Se cerró la séptima fecha del certamen liguista

Con los triunfos de Racing y Ferro Carril Sud en la jornada de este lunes 26 de Julio, culminó la 7ma. Fecha del Torneo Oficial de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Embajadores se mantiene como el único líder del campeonato.

Todos los resultados y goleadores de la jornada número siete de la LFO:

El Provincial 0 – Embajadores 2 (Franco Fernández y Joel Zalazar)

Hinojo 1 (Gonzalo Ponce) – El Fortin 6 (Emiliano Piecenti x2, Sebastián Rodríguez x2, Pablo Ponce y Quimey Marín)

Luján 3 (Leonel Orradre, Diego Del Castillo y Federico González) – Municipales 1 (Franco Orsetti)

Loma Negra 3 (Iván Leal, Diego Ortega y Gabriel Rivas) – San Martin 0

Ferro 1 (José Luis Vivas) – Estudiantes 0

Sierra Chica 1 (Braian Palacios) – Racing 4 (Alexander Rubio, Luciano Rojas y Matías Ordozgoiti x2).

De esta manera y con siete fechas disputadas, la tabla de posiciones en la Primera Local quedó de la siguiente forma: 1) Embajadores 19 puntos, 2) Racing 16, 3) Estudiantes 15, 4) El Fortín 13, 5) Loma Negra 11, 6) San Martín y Ferro 10, 8) Luján 9, 9) Hinojo 5, 10) Municipales y El Provincial 4, 12) Sierra Chica 1 unidad.

La octava y próxima fecha del torneo tendrá estos partidos: Sierra Chica vs. San Martín, El Fortín vs. Municipales, Embajadores vs. Loma Negra, Hinojo vs. Estudiantes, Ferro vs. Racing y Luján vs. El Provincial.