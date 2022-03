Fútbol: Se cerró la fecha del certamen liguísta

Con las goleadas de Racing y Loma Negra, culminó en la jornada de ayer martes 29 de marzo la sexta fecha del Torneo Clausura 2022 de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

Resultados y goleadores:

Racing A. Club 4 (Gonzalo Izaguirre, Emanuel Pennisi x2 y Juan M. Ponce) – Club Luján 0

Municipales 1 (Maximiliano Mayoz) – Loma Negra 4 (Agustín Noms, Diego Ortega, Félix Galván y Franco Berna).

Hoy miércoles 30/3, desde las 20:30 horas en el “Domingo Francisco Colasurdo”, jugarán Ferro y El Fortín, el partido pendiente correspondiente a la cuarta fecha.

Tabla de Posiciones: 1) Embajadores, 16 puntos; 2) Racing, 13; 3) Estudiantes, 12; 4) Loma Negra, 10; 5) Sierra Chica, 7; 6) Ferro, El Fortín e Hinojo, 6; 9) San Martín y Municipales, 4; 11) Luján, 0 unidades.

Próxima Fecha (7ma.): Luján vs. Sierra Chica, Racing vs. San Martín, Ferro vs. Embajadores, Loma Negra vs. Hinojo y El Fortín vs. Municipales. Libre: Estudiantes.