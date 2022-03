Fútbol: Puntapié inicial para el Interligas

El venidero domingo 13 de marzo se desarrollará la primera fecha del Torneo Unión Deportiva Regional 2022, el cual contará con la participación de equipos de las Ligas de Fútbol de Bolívar, Laprida y Olavarría. El mismo se disputará en las categorías Sub13, Sub15 y Primera División.

En la divisional mayor, mencionado Torneo Interligas estará conformado 26 equipos divididos en tres grupos:

Zona 1: San Martín de Sierras Bayas, Bull Dog (Daireaux), Sierra Chica, Loma Negra, Lilán (Laprida), Embajadores, Club Albirrojo de San Jorge (Lapida), Casariego (Bolívar) y Jorge Newbery (Laprida).

Zona 2: Atlético Hinojo, Atlético Urdampilleta (Bolívar), Luján, El Fortín, Deportivo Barracas (Gral. La Madrid), Racing, Ingeniero Newbery (Gral. La Madrid), Balonpié (Bolívar) y Juventud (Laprida).

Zona 3: Independiente (Bolívar), Ferro Carril Sud, Estudiantes, Empleados de Comercio (Bolívar), Racing (Gral. La Madrid), Bancario (Daireaux), Platense (Laprida) y Municipales.

La primera jornada del certamen regional tendrá los siguientes enfrentamientos:

Formato de disputa del Unión Deportiva Regional 2022:

Fase regular

Se jugará a una rueda. El inicio de la actividad será el 13 de marzo de 2022. La competencia se llevará a cabo cada 21 días y se podrán adelantar jornadas si el calendario de las tres Ligas que compiten lo permiten. Se conformarán 3 (tres) zonas, 2 (dos) de 9 (nueve) y 1 (una) de 8 (ocho) equipos.

Clasificarán a la siguiente ronda los tres mejores de la zona de nueve y los dos mejores ubicados de la zona de ocho. Si hay igualdad en puntos en puestos clasificatorios se definirá por partido entre sí. En caso que haya finalizado en empate dicho encuentro se resolverá de la siguiente manera: A) Mejor diferencia de gol B) Mayor cantidad de goles a favor C) Mejor diferencia de gol como visitante D) Sorteo. En todos los casos se divide por cantidad de partidos jugados.

Cuartos de final

Se ordena por porcentaje de puntos de 1 al 8. En caso de igualdad de puntos se definirá de la siguiente forma: A) Diferencia de goles B) mayor cantidad de goles a favor C) mejor diferencia de gol como visitante D) Sorteo.

En todos los casos se divide por cantidad de partidos jugados del 1 al 4 inclusive jugaran los cuartos de final en condición de local en los cuartos de final. Llave 1: 1 vs. 8 / Llave 2: 2 vs. 7 / Llave 3: 3 vs. 6 y Llave 4: 4 vs. 5

Semifinales

Ganador llave 1 vs. Ganador llave 4 y Ganador llave 2 vs. Ganador llave 3. Se jugarán dos partidos, uno en cada sede de los equipos participantes del cruce. Define de local el equipo que terminó mejor ubicado en la fase regular.

Final

Se jugarán dos partidos, uno en cada sede de los equipos participantes del cruce. Define de local el equipo que terminó mejor ubicado en la fase regular.