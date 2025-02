Fútbol: Puntapié inicial para el Interligas 2025

El domingo 2 de Marzo se disputará la primera fecha del Torneo Unión Deportiva Regional. Mencionado certamen está integrado por equipos de Olavarría, Bolívar, Laprida, Urdampilleta, Daireaux, Pirovano y General La Madrid.

Cronograma de partidos concernientes a los equipos que representan a la Liga de Fútbol de Olavarría y que jugarán de local:

Domingo 2/3

17:00 Hs. Colonias y Cerros vs. Barracas Bolívar, en el Estadio “Clemente Di Carlo” de Embajadores. Árbitro: Lautaro Bessia.

17:00 Hs. San Martín de Sierras Bayas vs. Platense de Laprida, en el “Pozo Serrano”. Árbitro: Nicolás Rodríguez.

17:00 Hs. Sierra Chica vs. Ingeniero Newbery de La Madrid, en el Estadio “Pedro Iriart Legorburu”.

17:15 Hs. El Fortín vs. Ferro Carril Sud, en el Estadio “Ricardo Sánchez”. Árbitro: Nicolás Moreno.

17:30 Hs. Municipales vs. Club Ciudad de Bolívar, en el “José Buglione Martinese” de Racing de Olavarría. Árbitro: Adrián Deber.

21:00 Hs. Atlético Hinojo vs. Newbery de Laprida, en el Estadio “Enrique De La Quintana”. Árbitro: Valentín Pompei.

Además, por fuera de la ciudad y en la misma jornada dominguera, se estarán disputando los siguientes cotejos:

Lilán de Laprida vs. Loma Negra.

Juventud de Laprida vs. Espigas.

Atlético Urdampilleta vs. Embajadores.

Racing de La Madrid vs. Estudiantes.