Fútbol: Prosiguió el certamen liguista de Primera

El lunes 22 de Septiembre se disputaron dos partidos correspondientes a la séptima fecha del Torneo “José Antonio Tito Alonso” de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfo de Estudiantes y empate en Loma Negra.
Resultados:
Atlético Hinojo 1 (Braian Alveira) – Estudiantes 2 (Lucas Vides y Joaquín Stular).
Loma Negra 0 – Embajadores 0.
Próximos partidos:
Martes 23/9
19:00 Hs. Espigas vs. El Fortín, en el Estadio “Clemente Tete Di Carlo” de Club Embajadores.
19:30 Hs. San Martín de Sierras Bayas vs. Recalde, en el Pozo Serrano.
20:15 Hs. Racing A Club vs. Municipales, en el Estadio “José Buglione Martinese”.