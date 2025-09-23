Fútbol: Prosiguió el certamen liguista de Primera

El lunes 22 de Septiembre se disputaron dos partidos correspondientes a la séptima fecha del Torneo “José Antonio Tito Alonso” de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfo de Estudiantes y empate en Loma Negra.

Resultados:

Atlético Hinojo 1 (Braian Alveira) – Estudiantes 2 (Lucas Vides y Joaquín Stular).

Loma Negra 0 – Embajadores 0.

Próximos partidos:

Martes 23/9

19:00 Hs. Espigas vs. El Fortín, en el Estadio “Clemente Tete Di Carlo” de Club Embajadores.

19:30 Hs. San Martín de Sierras Bayas vs. Recalde, en el Pozo Serrano.

20:15 Hs. Racing A Club vs. Municipales, en el Estadio “José Buglione Martinese”.