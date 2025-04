Fútbol: Programación de la séptima del Interligas

Entre el viernes 25 y el domingo 27 de abril se desarrollará la 7ma. fecha del Torneo Unión Deportiva Regional 2025. En el partido de Olavarría, habrá seis encuentros.

Cronograma – 7º Fecha – Interligas – Primera División:

Zona A

Sábado 26/4

19:00 Hs. Loma Negra vs. Bull Dog, en la Villa Alfredo Fortabat.

Domingo 27/4

13:00 Hs. Colonias y Cerros vs. El Fortín, en el Estadio “Clemente Di Carlo” de Embajadores.

13:00 Hs. Barracas vs. Lilán.

Interzonal: 13:00 Hs. Pirovano vs. Urdampilleta.

Zona B

Domingo 27/4

13:00 Hs. Espigas vs. Embajadores, en el Estadio “Pedro Iriart Legorburu” de Sierra Chica.

13:00 Hs. Jorge Newbery vs. Juventud.

13:00 Hs. Casariego vs. Hinojo.

Zona C

Domingo 27/4

11:00 Hs. Estudiantes vs. Balonpié, en el Estadio “Parque Carlos Guerrero”.

13:00 Hs. Platense vs. Racing de General La Madrid.

13:00 Hs. San Martín vs. Municipales, en el Pozo Serrano.

Sábado 26/4

Interzonal: 19:00 Hs. Ciudad de Bolívar vs. Empleados de Comercio.

Zona D

Viernes 25/4

21:00 Hs. Ferro Carril Sud vs. Sierra Chica, en el Estadio “Domingo Francisco Colasurdo”.

Domingo 27/4

13:00 Hs. Ingeniero Newbery vs. Racing de Olavarría.

Libre: Bancario.