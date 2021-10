Fútbol: Pasó una nueva jornada del certamen liguísta

Este domingo 10 de Octubre se disputó íntegramente la sexta fecha del Torneo Apertura 2021 “Copa Norberto Desanzo” de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. El puntero Ferro igualó de local; mientras que sus escoltas, Racing y El Fortín, logran sendas victorias.

Estos fueron los resultados y los goleadores de la jornada dominguera :

Ferro Carril Sud 1 (José Luis Vivas) – Atlético Hinojo 1 (Alejandro Gálmez)

Atlético Sierra Chica 0 – Club Embajadores 0

Estudiantes 3 (Emilio Seibel x2 y Leandro Castarés) – San Martín de Sierras Bayas 0

Loma Negra 1 (Gabriel Rivas) – Municipales 1 (Leandro Sampaoli)

El Fortín 2 (Emiliano Piecenti y Matías Abelairas) – El Provincial 1 (Cristian Laffitte)

Club Luján 1 – Racing A. Club 8 (Matías Ordozgoiti x2, Luciano Rojas x2, Juan Manuel Ponce x2, Juan Etchegaray y Alex Cataldi).

Disputadas parcialmente seis fechas, la tabla de posiciones del Apertura de Primera está de la siguiente manera: 1) Ferro, 16 puntos; 2) Racing y El Fortín, 15; 4) Loma Negra, 11; 5) Estudiantes, 9; 6) Municipales, 7; 7) El Provincial y San Martín, 6; 9) Embajadores, 5; 10) Sierra Chica e Hinojo, 4; y 12) Luján con 0 unidades.