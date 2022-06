Fútbol: Pasó un domingo más de Interligas

Este 5 de junio se disputó una nueva jornada del Torneo de la Unión Deportiva Regional. Hubo triunfos de Estudiantes, San Martín de Sierras Bayas, Ferro y Municipales.

Resultados del Interligas en Primera División:

Zona 1 (6ta. Fecha)

Bull Dog 4 – Embajadores o

Jorge Newbery 1 – Casariego 0

San Martín 2 – San Jorge 1

Sierra Chica 1 – Lilán 3.

Libre: Loma Negra.

Zona 2 (6ta. Fecha)

Urdampilleta 2 – Racing de Olavarría 2

Ingeniero Newbery 3 – Balonpié 5

Hinojo 1 – Juventud de Laprida 1

Luján 0 – Barracas de General Lamadrid 0.

Libre: El Fortín.

Zona 3 (5ta. Fecha)

Independiente 1 – Ferro Carril Sud 4

Racing de General La Madrid 2 – Bancario 1

Municipales 3 – Platense 0

Empleados de Comercio 2 – Estudiantes 0.

Con estos marcadores, Loma Negra y Casariego (en la Zona 1), Balompié (Zona 2) y Estudiantes (Zona 3), son los líderes en sus respectivos grupos.

Próxima Fecha:

Zona 1 (7ma.): San Jorge vs. Sierra Chica, Casariego vs. San Martín, Embajadores vs. Jorge Newbery y Loma Negra vs. Bull Dog. Libre: Lilán.

Zona 2 (7ma.): Juventud vs. Luján, Balompié vs. Hinojo, Racing vs. Ingeniero Newbery y El Fortín vs. Urdampilleta. Libre: Barracas.

Zona 3 (6ta.): Estudiantes vs. Platense, Independiente vs. Racing La Madrid, Municipales vs. Ferro y Empleados de Comercio vs. Bancario.