Fútbol: Pasó la segunda del Interligas

Este domingo 3 de abril se completó la segunda fecha del Torneo Unión Deportiva Regional – Copa Bplay 2022. Hubo triunfos de Ferro Carril Sud, Loma Negra, Racing Atlethic Club y Estudiantes.

Estos fueron los resultados de la jornada dominguera:

Zona 1

Loma Negra 1 (Guzmán) – Lilán de Laprida 0

Bull Dog de Daireaux 3 (Bacas x2 y Barros) – Sierra Chica 1 (Díaz)

Jorge Newbery de Laprida 2 (Arce y Moris) – San Martín de Sierras Bayas 1 (Vales).

Libre: Casariego de Bolívar.

Zona 2

Racing de Olavarría 4 (Grigera, Pennisi, Santiago Izaguirre y Garabento) – Juventud de Laprida 0

El Fortín 1 (Pelaytay) – Barracas de Laprida 1 (Marconi)

Ingeniero Newbery de La Madrid 1 (Fernández) – Atlético Hinojo 0

Atlético Urdampilleta 3 (Astengo, Moya y Novelli) – Lujan 0.

Libre: Balompié de Bolívar.

Zona 3

Municipales 1 (Quiroga) – Empleados de Comercio de Bolívar 1 (Rafael)

Independiente 3 (Sanari x2 y Trimigliozzi) – 1 Bancario de Daireaux (Gallo)

Racing de La Madrid 1 (Popp) – Estudiantes 3 (Galotti y Seibel x2)

Ferro 6 (Acuña, Marín x2, Luna, Penna y Sánchez) – Platense de Laprida 0.

En base a estos marcadores, Embajadores y Loma Negra lideran la Zona 1 con 6 puntos cada uno. Racing de Olavarría y Urdampilleta, son los punteros de la Zona 2 con puntaje ideal. Y Estudiantes es el único líder de la Zona 3 con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Próxima fecha (a jugarse el domingo 24 de abril):

Zona 1: Lilán vs. Bull Dog, Casariego vs. Embajadores, Atlético San Jorge vs. Loma Negra y Sierra Chica vs. Jorge Newbery. Libre: San Martín.

Zona 2: Juventud vs. El Fortín, Balompié vs. Racing de Olavarría, Luján vs. Ingeniero Newbery, Barracas vs. Urdampilleta. Libre: Hinojo.

Zona 3: Empleados de Comercio vs. Independiente, Estudiantes vs. Municipales, Bancario vs. Ferro y Racing de La Madrid vs. Platense.