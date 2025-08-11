Fútbol: Pasó la segunda del certamen liguista

El domingo 10 de Agosto se disputó la 2da. Fecha del Torneo Anual “José Antonio Tito Alonso” de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos del puntero Espigas, Racing, San Martín y Embajadores.

Resultados:

San Martín de Sierras Bayas 4 (Appelhans, Zalazar, Colo y Cortés) – Colonias y Cerros 1 (Loiza).

Embajadores 2 (Bonavetti y Sacher) – El Fortín 1 (Tomás López).

Recalde 0 – Club Social y Deportivo Espigas 2 (Mónaco y Marín).

Sierra Chica 0 – Atlético Hinojo 0.

Municipales 1 (Del Castillo) – Estudiantes 1 (Franco Peralta).

Loma Negra 0 – Racing A. Club 2 (Ordozgoiti y Mormando).

Libre: Ferro Carril Sud.

Tabla de Posiciones: 1) Espigas, 6 puntos; 2) San Martín y Embajadores, 4; 4) Racing, Ferro, El Fortín y Loma Negra, 3; 8) Estudiantes e Hinojo, 2; 10) Sierra Chica y Municipales, 1; 12) Colonias y Cerros y Recalde, o unidades.