Fútbol: Pasó la cuarta jornada del Interligas

Este domingo 15 de mayo se disputó la 4ta. fecha del Torneo de la Unión Deportiva Regional 2022. De los equipos olavarrienses, el único que consiguió el triunfo fue Estudiantes.

Estos fueron los resultados de la jornada dominguera:

Grupo 1

Bull Dog 2 – San Jorge 1

Jorge Newbery 1 (Sebastián Feijoó) – Lilán 1 (Fernando Almada)

Loma Negra 1 (Gabriel Rivas) – Casariego 3 (Franco Aguirre, Jorge Fernández y Ramiro Bazar)

San Martín 1 (Franco Masson) – Sierra Chica 1 (Miqueas Molina)

Libre: Embajadores.

Grupo 2

Ingeniero Newbery 2 (González x2) – Barracas 3 (Marconi x2 y Enriquez)

El Fortín 0 – Balompié 2 (Emanuel Tus y Nicolás Deffilipi)

Atlético Hinojo 0 – Luján 0

Atlético Urdampilleta 2 – Juventud de Laprida 1

Libre: Racing.

Grupo 3

Bancario 1 (Franco Trimigliozzi) – Municipales 1 (Maximiliano Mayoz)

Estudiantes 3 (Sebastián Rodríguez, Manuel Garrido y Facundo Hojmann) – Independiente de Bolívar 2 (Angerami y Pichirilo)

Ferro Carril Sud 0 – Racing de General Lamadrid 1 (Sergio Ríos)

Platense 0 – Empleados de Comercio 0.

En base a mencionados marcadores, Casariego y Loma Negra son los líderes del Grupo I con 9 puntos cada uno. Mientras que Racing de Olavarría y Urdampilleta, mandan en el Grupo II con 9 unidades cada uno. Por su parte, Estudiantes es el único puntero del Grupo III con 10 puntos.

Próxima Fecha (5ta.):

Grupo 1: Lilán vs. San Martín; San Jorge vs. Newbery de Laprida; Casariego vs. Bull Dog; Embajadores vs. Loma Negra. Libre: Sierra Chica.

Grupo 2: Barracas vs. Hinojo; Juventud vs. Newbery de La Madrid; Balompié vs. Urdampilleta; Racing vs. El Fortín. Libre: Luján.

Grupo 3: Independiente de Bolívar vs. Ferro; Racing de La Madrid vs. Bancario; Municipales vs. Platense; Empleados de Comercio vs. Estudiantes.