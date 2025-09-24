Fútbol: Municipales empató y continúa liderando el certamen liguista

Con tres partidos, el martes 23 de Septiembre se completó la séptima fecha del Torneo “José Antonio Tito Alonso” de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Con su igualdad de visitante ante Racing, Municipales se mantiene como único puntero del certamen.

Resultados:

Racing A Club 1 (Gianfranco Cataldi) – Municipales 1 (Andrés Ilekis).

Espigas 0 – El Fortín 0.

San Martín de Sierras Bayas 2 (Lucas Vera y Lisandro Colo) – Recalde (Joaquín Lamas y Franco Orsetti).

Tabla de Posiciones: 1) Municipales, 15 puntos; 2) Embajadores, Racing, Loma Negra y Ferro, 13 puntos; 6) Estudiantes, 12 puntos; 7) Espigas, 8 puntos; 8) Sierra Chica y Recalde, 7 puntos; 10) San Martín y El Fortín, 5 puntos; 12) Hinojo, 2 puntos; y 13) Colonias y Cerros, 1 punto.

Próxima Fecha (8va.):

Estudiantes vs. Colonias y Cerros (Viernes 26/9 a las 19:00 horas)

Ferro Carril Sud vs. Racing A. Club (Domingo 28/9 a las 16:00 hs.)

El Fortín vs. Atlético Hinojo

Municipales vs. Loma Negra

Embajadores vs. San Martín

Recalde vs. Sierra Chica.

Libre: Espigas.