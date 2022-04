Fútbol Local: Triunfos de Ferro y Municipales

En la noche del jueves 21 de abril se disputaron dos partidos adelantados correspondientes a la décima fecha del Torneo Clausura 2021 de Primera División, que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. El Carbonero venció a San Martín; mientras que Municipales le ganó al líder Embajadores.

Resultados y goleadores:

Ferro Carril Sud 2 (Mathias Buongiorno y Lorenzo Ferrara) – San Martín de Sierras Bayas (Eugenio Boado)

Embajadores 1 (Juan Álvarez) – Municipales (Facundo Weichniak -en contra- y Maximiliano Mayoz).

El resto de la 10ma. fecha del Clausura se desarrollará la próxima semana y tendrá estos encuentros: Luján vs. Hinojo, El Fortín vs. Estudiantes y Loma Negra vs. Racing. Libre: Sierra Chica.

Por su parte y disputada parcialmente la anteúltima jornada de la etapa regular del certamen liguísta, las posiciones son las siguientes: 1) Embajadores, 25 puntos (ganador de la fase regular); 2) Racing, 17; 3) Ferro Carril Sud, 16; 4) Estudiantes, 15; 5) Loma Negra, 14; 6) El Fortín 13; 7) Municipales, 10; 8)San Martín, 8; 9) Sierra Chica e Hinojo, 7; y 11) Luján, 3 unidades.