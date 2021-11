Fútbol Local: Sólido triunfo del líder Ferro

En un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2021 de Primera División Copa “Norberto Desanzo” que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, Ferro Carril Sud goleó de visitante a Estudiantes por 5-2. De esta manera, el equipo Carbonero quedó a un paso de adjudicarse la fase regular del certamen liguísta.

Tras un inicio de partido parejo con una situación de gol para cada uno (remate al palo de Jesús Schwindt, para el local, y disparo de Ignacio Pierce que contuvo el golero Julián Masson, en la visita), Ferro se puso en ventaja al minuto 26. Luego de un buen centro desde la izquierda de Hamerschmitd, Lorenzo Ferrara con un cabezazo tirándose en “palomita” abrió el marcador para el carbonero. Dos minutos después, llegó el empate de Estudiantes. En este sentido a los 28′, y tras un robo de pelota de Jesús Schwindt en mitad de cancha, Yael Román definió cruzado para establecer el 1-1. Pero un minuto después, nuevamente vuelve a ponerse en ventaja el visitante. Tras un error en la salida del arquero Masson (se le escapó la pelota), “Nacho” Pierce capturó el balón y con el arco solo estableció el 2 a 1.

Cuando parecía que el Bataráz intentaba una reacción, el equipo albiceleste volvió a golpear. A los 37 minutos y tras un córner desde la izquierda de José Luis Vivas, Enzo Suárez cabeceó en el centro del área marcando el 3-1. Tres minutos después, y luego de una buena acción de Hammerschmidt, Ignacio Pierce convirtió un golazo desde la izquierda del ataque para así sentenciar la primera etapa por 4 a 1 en favor de Ferro.

En el segundo tiempo, el conjunto albinegro ensayó una reacción pero sin resultados positivo en el primer cuarto de hora. Sin embargo, pudo llegar al descuento cuando transcurría el minuto 16, con un gran cabezazo del atacante Jesús Schwindt tras centro desde la izquierda de Giménez (4 a 2).

Pero luego y de arremetida, el delantero Lorenzo Ferrara volvió a hacerse presente en la red marcando su segundo gol personal en el partido y el quinto del Carbonero a los 28 minutos del complemento. Finalmente y redondeando una destacada labor, Ferro venció a domicilio a Estudiantes por 5 a 2.

SÍNTESIS :

Estudiantes (2): Masson; Garrido (Baterrica), Alonso, Castarés, Seambelar (Trepicho); Giménez (Crivelli), Román, Lohidoy, González (Romero); Schwindt (Galotti) y Seibel. DT.: Dardo Seibel.

Ferro (5): Pérez; Luna, Suárez, Aguirre, Hammerschimitd (Pamagnini); Gargaglione, Vivas (Campos), Sáenz Buruaga (Lamela) (Benítez), Gómez (Janson); Ferrara y Pierce. DT.: Gustavo Romanello.

Goles en el primer tiempo: Ferrara (FCS), 26´; Román (CAE), 28´; Pierce (FCS), 29´; Suárez (FCS), 37´; y Pierce (FCS), 40´.

Goles en el segundo tiempo: Schwindt (CAE), 16; y Ferrara (FCS), 28´.

Amonestados: Schwindt y González, en Estudiantes; Aguirre, Suárez, Gargaglione y Lamela, en Ferro.

Expulsado: Luna (FCS), al minuto 20 del segundo tiempo.

Árbitro: Nicolás Rodríguez.

Estadio Central del “Parque Carlos Guerrero” del Club Atlético Estudiantes de Olavarría.

El resto de los resultados :

Hinojo 2– El Provincial 0

Embajadores 5 – San Martín de Sierras Bayas 1

Municipales 3 – Luján 0

Racing 3 – Sierra Chica 1

El Fortín vs. Loma Negra (mañana lunes 8/11 desde las 21:00 horas).

Disputadas parcialmente diez fechas, la tabla de posiciones del Apertura de Primera está de la siguiente manera: 1) Ferro, 28 puntos; 2) El Fortín (-1) y Racing, 24; 4) Embajadores, 17 (-1); 5) Estudiantes, 15 (-1); 6) Loma Negra (-1), 14; 7) Sierra Chica, 11; 8) Municipales, 11; 9) San Martín, 9; 10) Hinojo, 8; 11) El Provincial, 6; y 12) Luján con 1 unidad.

Undécima y última fecha de la fase regular: Racing vs. Ferro, Luján vs. El Fortín, Sierra Chica vs. San Martín, Municipales vs. Hinojo, Loma Negra vs. Estudiantes, Sierra Chica vs. San Martín, El Provincial vs. Embajadores.