Fútbol Local: Se viene el inicio del certamen liguísta

El venidero domingo 20 de Agosto se podrá en marcha el Torneo de Primera División 2023 que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Habrá cuatro partidos.

Cronograma de la 1ra. Fecha

Domingo 20/8

15:30 Hs. El Fortín vs. Loma Negra

15:30 Hs. Luján vs. Ferro Carril Sud

15:30 Hs. Estudiantes vs. San Martín de Sierras Bayas

15:45 Hs. Sierra Chica vs. Racing

Postergado: Municipales vs. Embajadores.

Por otra parte y dentro del marcado de pases liguísta, podemos destacar a Ferro que incorporó al colombiano Diego Palacios Mena (ex Bancario de Daireaux en el reciente Interligas), Juan Manuel Ponce y Axel Baliño (ambos de último paso por Estudiantes). A su vez, se produjeron los retornos a la entidad Carbonera de Franco Hammerschmidt y Santiago Pérez.

Mientras que otro de los conjuntos que se destacó en materia de refuerzos fue Estudiantes, que sumó a Juan Jose Longhini, el azuleño Ramón Sánchez (ex Sportivo Piazza) y Braian Luna (proveniente de Ferro y de último paso por Hinojo).

Por su parte, Municipales incorporó al ex delantero de Loma Negra, Gabriel Rivas. Mientras que Racing mantiene como entrenador a David García Lorenzo y sumó al azuleño Justino Borra.