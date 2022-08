Fútbol Local: Se jugó la quinta del Apertura de Primera

Este domingo 28 de Agosto se desarrolló la quinta fecha del Torneo Apertura 2022 “Hermanos Di Buono” de Primera División, que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos de Embajadores, Ferro y Loma Negra.

Desde el inicio del partido, con Alejo Di Carlos por izquierda y Luciano Rojas desde la derecha al centro, Embajadores fue al ataque; con más decisión que Estudiantes. Sin embargo, la primera llegada con riesgo del cotejo fue del Bataráz que, a los 26 minutos, con una media vuelta desde fuera del área de Emilio Seibel.

Luego el encuentro se hizo chato y trabado en el mediocampo. Sobre el tramo final de la etapa inicial, el equipo local volvió a tener más la pelota con juan Álvarez y Bortolotti; quienes les generaron opciones ofensivas a los delanteros Rojas y Di Carlo.

Casi desde el vestuario y antes del primer minuto del segundo tiempo, el conjunto anfitrión generó una jugada rápido, de cuatro pases, que finalizó con un toque de primera en el área chica de Luciano Rojas, en el segundo palo, para así decretar la apertura del marcador en el CEO.

Tras mencionada conquista, el partido volvió hacer trabado, muy hablado y con poco fútbol por parte de ambos equipos. En este sentido, el Bata se mostraba sin ideas en ataque, ni juego asociado; mientras que el CEO intentaba llegar al arco rival con jugadores veloces por los costados del ataque como Nicolás Lareu y Di Carlo.

La última acción del encuentro (minuto 50) la tuvo el visitante que, tras un tiro libre de Ramón Galotti, Kevin Gentil cabeceó y la pelota dio en el travesaño. Finalmente y dentro de un discreto cotejo, Embajadores superó por la mínima a Estudiantes. Con mencionado marcador, el CEO alcanza en la cima del campeonato a Racing.

SÍNTESIS :

Embajadores (1): Rizzi; Moro (Sasali), Wiechnier, Carlucci, Di Bello; Álvarez, Bortolotti (Scipioni), Areco, Lareu; Di Carlo (Fernández) y Rojas. DT: Diorio.

Estudiantes (0): Masson; Basterrica, Reta, Castarés, Ruschetti; Hojman (Gentil), Las Heras, Junger, Trepichio (Peralta); Sampaoli (Giménez) y Seibel (Galotti). DT: Botella.

Gol en el segundo tiempo: Rojas (CEO), en el 1er. minuto.

Amonestaciones: Rojas en Embajadores. Ruschetti, Castarés, Trepichioy Las Heras, por Estudiantes.

Árbitro: Jerónimo Gallo Cabrera.

Estadio “Clemente Teté Di Carlo” del Club Embajadores de Olavarría.

El resto de los resultados de la 5ta. Fecha del Apertura fueron los siguientes:

Ferro Carril Sud 3 (Ferrara, Marín y Duarte) – El Fortín 0

Loma Negra 4 (Martínez, Daffara, González y Berna) – Sierra Chica 1 (Gutiérrez)

San Martín de Sierras Bayas 0 – Club Luján 0.

Hinojo 1 (Darosa) – Racing 1 (Garabento).

Fotos de Hinojo vs. Racing, gentileza de Daniel Riquelme – Info Zeta.

Tabla de posiciones: 1) Racing y Embajadores, 9 puntos; 3) El Fortín y Ferro, 8; 5) Hinojo y Loma Negra, 7; 7) Sierra Chica, 6 (-1 partido); 8) San Martín, 5; 9) Estudiantes, Luján y Municipales (-1), 1 unidad.

Próxima fecha (6ta.): El Fortín vs. Hinojo, Sierra Chica vs. Municipales, Racing vs. Embajadores, Luján vs. Loma Negra y Estudiantes vs. San Martín. Libre: Ferro Carril Sud.