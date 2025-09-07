Fútbol Local: Se jugó durante la semana

Entre el lunes 1 y el viernes 5 se disputó la quinta fecha del Torneo de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos del líder Racing, Municipales, Estudiantes, Loma Negra y Ferro.
Resultados:
Racing 5 – Recalde 1.
Hinojo 0 – Municipales 2.
El Fortín 1 – Estudiantes 2.
Espigas 1 – Ferro 3.
Loma Negra 3 – Sierra Chica: 2.
Colonias y Cerros 2 – Embajadores 2.
Libre: San Martín.
Tabla de Posiciones: 1) Racing, 12 puntos; 2) Municipales, 11; 3) Embajadores y Loma Negra, 9; 5) Espigas y Ferro, 7; 7) Recalde y Estudiantes, 6; 9) San Martín, El Fortín y Sierra Chica, 4; 12) Hinojo, 2; y 13) Colonias y Cerros, 1 unidad.
Próxima Fecha (6ta):
Embajadores vs. Racing
Estudiantes vs. Espigas
Ferro vs. Hinojo
Municipales vs. Colonias y Cerros
Recalde vs. Loma Negra
Sierra Chica vs. San Martín.
Libre : El Fortín.