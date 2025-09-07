Fútbol Local: Se jugó durante la semana

Entre el lunes 1 y el viernes 5 se disputó la quinta fecha del Torneo de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos del líder Racing, Municipales, Estudiantes, Loma Negra y Ferro.

El equipo Chaira goleó de local y se mantiene como único puntero del Torneo liguista (Foto: Analía Paez).

Resultados:

Racing 5 – Recalde 1.

Hinojo 0 – Municipales 2.

El Fortín 1 – Estudiantes 2.

Espigas 1 – Ferro 3.

Loma Negra 3 – Sierra Chica: 2.

Colonias y Cerros 2 – Embajadores 2.

Libre: San Martín.

Con su victoria, Municipales subió al segundo lugar del certamen.

Tabla de Posiciones: 1) Racing, 12 puntos; 2) Municipales, 11; 3) Embajadores y Loma Negra, 9; 5) Espigas y Ferro, 7; 7) Recalde y Estudiantes, 6; 9) San Martín, El Fortín y Sierra Chica, 4; 12) Hinojo, 2; y 13) Colonias y Cerros, 1 unidad.

Próxima Fecha (6ta):

Embajadores vs. Racing

Estudiantes vs. Espigas

Ferro vs. Hinojo

Municipales vs. Colonias y Cerros

Recalde vs. Loma Negra

Sierra Chica vs. San Martín.

Libre : El Fortín.

