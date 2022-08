Fútbol Local: Se jugaron dos partidos pendientes

Este domingo 21 de Agosto, se disputaron dos encuentros correspondientes al Torneo Apertura “Hermanos Di Buono” de Primera División, que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos de Hinojo y Embajadores.

Estos fueron los resultados de la jornada dominguera:

Atlético Hinojo 2 (Gonzalo Paez y Sergio Valdéz) – Club Luján 1 (Diego Del Castillo). Pendiente de la tercera fecha.

Club Embajadores 3 (Alejo Di Carlo x2, Nicolás Lareu y Luciano Rojas) – Municipales 1 (Tomás Bianchi). Pendiente de la primera fecha.

Tabla de posiciones: 1) Racing y El Fortín, 8 puntos; 3) Sierra Chica, 6 (-1 partido); 4) Ferro, 5 (-1 ); 5) Embajadores (-1) e Hinojo, 6; 7) San Martín y Loma Negra, 4; 9) Estudiantes y Municipales (-1), 1; y 11) Luján, 0 unidades.

Próxima fecha (5ta.): El Fortín vs. Ferro, Embajadores vs. Estudiantes, San Martín de Sierras Bayas vs. Luján, Hinojo vs. Racing, Loma Negra vs. Sierra Chica. Libre: Municipales.