Fútbol Local: Se disputó la octava fecha en Primera

Este domingo 1° de Agosto se jugó íntegramente la 8va. jornada del Torneo Oficial de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos de Ferro, el puntero Embajadores, Estudiantes, El Fortín y Sierra Chica.

Todos los resultados y goleadores de una nueva fecha de la LFO:

Ferro Carril Sud 1 (Rodrigo De La Vega) – Racing A. Club 0

Club Embajadores 2 (Franco Fernández x2 y Joel Zalazar) – Loma Negra 0

Atlético Hinojo 1 (Alejandro Galmez) – Estudiantes 5 (Ruschetti -en contra-, Simón Lohidoy, Yael Román, Gerónimo Candia y Jesús Schwindt)

Club Luján 1 (Darío Leonardo) – El Provincial 1 (Gabriel Moyano)

Atlético Sierra Chica 4 (Braian Palacios, Emmanuel De Cortázar, Jerónimo Belinchón y Emmanuel Devia) – San Martín de Sierras Bayas 0

El Fortín 4 (Quimey Marín, Marcos Bonavetti, Emiliano Piecenti y Andrés Ilekis) – Municipales 0.

De esta manera, la tabla de posiciones en la Primera Local quedó de la siguiente forma: 1) Embajadores 22 puntos, 2) Estudiantes 18, 3) Racing y El Fortín 16, 5) Ferro 13, 6) Loma Negra 11, 7) San Martín y Luján 10, 9) Hinojo y El Provincial 5, 11) Municipales y Sierra Chica 4 unidades.

La novena y próxima fecha del torneo tendrá estos partidos: San Martín vs. El Fortín, Municipales vs. Hinojo, Loma Negra vs. Sierra Chica, Estudiantes vs. Luján, Racing vs. Embajadores y El Provincial vs. Ferro.