Fútbol Local: Se completó la quinta fecha de Primera

Este domingo 11 de Julio se desarrollaron cuatro partidos correspondientes a una nueva jornada del Torneo Oficial de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo victorias de Loma Negra, Racing, Club Luján y El Fortín.

Resultados y goleadores de la 5° Fecha del certamen liguísta:

Club Luján 2 (Leonel Orradre y Darío Leonardo) – Atlético Hinojo 1 (Diego Arredondo)

Club Social y Deportivo Loma Negra 3 (Iván Leal, Matías Pallero y Alexis Guzmán) – El Provincial 0 Racing A. Club 5 (Luciano Rojas x2, Manuel Scacheri, Agustín Teixeira y Juan Manuel Ponce) – San Martín de Sierras Bayas 0

Club Social y Deportivo El Fortín 3 (Quimey Marín y Gustavo Tolosa) – Ferro Carril Sud 0.

Disputadas cinco fechas, las posiciones del torneo local son las siguientes: 1) Estudiantes 15 puntos, 2) Embajadores 13, 3) Racing 10, 4) Loma Negra 8, 5) San Martín y El Fortín 7, 7) Luján 6, 8) Ferro 5, 9) Hinojo 4, 10) Municipales 3, 11) Sierra Chica y El Provincial 1.

Por otra parte, la sexta y próxima fecha tendrá estos encuentros: Municipales vs. Ferro Carril Sud, El Fortín vs. Luján, Estudiantes vs. Embajadores, Racing vs. Loma Negra, San Martín vs. Hinojo y El Provincial vs. Sierra Chica.