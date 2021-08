Fútbol Local: Se completó la fecha reprogramada

Este domingo 15 de Agosto se jugaron los partidos pendientes de la novena fecha del Torneo Oficial de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos del escolta Estudiantes, Ferro e Hinojo.

Estos fueron los resultados de la jornada dominguera de Primera:

Estudiantes 2 (Román x2) – Club Luján 1 (Mancuello)

Ferro Carril Sud 4 (Vivas, Hugo Janson x2 y Campos) – El Provincial 0

Municipales 0 – Atlético Hinojo 5 (Arredondo, Gálmez x2, Ruschetti y Campos)

San Martín de Sierras Bayas 1 (Chazarreta) – El Fortín 1 (Cisneros)

Loma Negra 1 (Mignone) – Atlético Sierra Chica 1 (Vallejos).

En base a mencionados marcadores, Estudiantes es el único equipo que puede darle pelea por el título liguísta a Club Embajadores.

Tabla de Posiciones: 1) Embajadores, 25 puntos; 2) Estudiantes, 21; 3) El Fortín, 17; 4) Racing y Ferro, 16; 6) Loma Negra, 12; 7) San Martín, 11; 8) Luján, 10; 9) Hinojo, 8; 10) El Provincial y Sierra Chica, 5; 12) Municipales, 4 unidades.

La próxima fecha (10ma. y anteúltima del torneo) tendrá los siguientes enfrentamientos: Embajadores vs. Sierra Chica, Estudiantes vs. El Fortín, Ferro vs. Loma Negra, Racing vs. Luján, San Martín vs. Municipales e Hinojo vs. El Provincial.