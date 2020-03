Fútbol Local: Se cerró la quinta del Apertura

Con el empate entre El Fortín e Hinojo, culminó este martes 10 de marzo la 5ta. fecha del Torneo Apertura 2020 de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

Ayer por la noche en el Estadio “Ricardo Sánchez”, el local Club Social y Deportivo El Fortín igualó 2-2 con Atlético Hinojo. Los goles del equipo Fortinero fueron anotados por Pablo Ponce y Sebastián Rodríguez; mientras que Zoel Zalazar -en dos oportunidades- marcó para el conjunto albiverde.

Tabla de Posiciones: 1) Estudiantes, 15 puntos; 2) El Fortín, 9; 3) Embajadores, 8; 4) Sierra Chica, 7; 5) Ferro Carril Sud, 6; 6) Municipales e Hinojo, 4; 8) Racing y Loma Negra, 3; 10) San Martín y Cosecha Mundial, 0 unidades.

Próxima Fecha (6ta.): Estudiantes vs. Hinojo, Ferro vs. Sierra Chica, Embajadores vs. Loma Negra, Cosecha Mundial vs. San Martín y Racing vs. Municipales. Libre: El Fortín.