Fútbol Local: Nutrida actividad para el “finde” largo

Desde este viernes 21 hasta el martes 25 de febrero, se disputarán los partidos correspondientes la tercera fecha del Torneo Apertura 2020 de Primera División y Reserva. Asimismo, se jugará una nueva jornada del certamen Integración de las divisionales formativas de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Días y horarios de los encuentros de Reserva y Primera (3ra. fecha):

Domingo 23/2

Loma Negra vs. Hinojo, en la Villa Alfredo Fortabat, a partir de las 16:00 (en Reserva) y 18:00 horas (Primera)

San Martín de Sierras Bayas vs. Sierra Chica, en el Pozo Serrano, 15:00 (Reserva) y 17:00 hs. (Primera)

Municipales vs. Ferro Carril Sud, en el Domingo Francisco Colasurdo; 16:00 (Reserva) y 18:00 (Primera).

Lunes 24/2

Estudiantes vs. Racing, en el Parque Carlos Guerrero, 18:00 (Reserva) y 20:00 hs. (Primera).

Martes 25/2

El Fortín vs. Cosecha Mundial, en el Ricardo Sánchez, 18:00 (Reserva) y 20:00 hs. (Primera).