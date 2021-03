Fútbol Local: la segunda fecha inició con un empate

En la noche de ayer viernes 19 de marzo, Club Social y Deportivo El Fortín igualó de local 1-1 con Loma Negra, por la 2da. fecha del Torneo de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría. Entre mañana domingo y el miércoles se disputarán el resto de los encuentros.

El marcador en el Estadio “Ricardo Sánchez” lo abrió el delantero Waldemar Martínez para el equipo Celeste a los 20 minutos del segundo tiempo. Pero a falta de dos minutos para el final (43´), el atacante fortinero Quimey Marín puso de tiro penal el definitivo empate en un gol. Por su parte, sobre el cierre del cotejo, fueron expulsados el defensor Rivas y el DT “Nino” Cirioli en Loma Negra.

Cronograma del resto de la segunda fecha de la LFO:

Domingo 21/3

Atlético Hinojo vs. Atlético Sierra Chica, en el “Enrique de la Quintana” desde las 15:30 horas por streaming pago.

Ferro Carril Sud vs. San Martín de Sierras Bayas, en el “Domingo Francisco Colasurdo” a partir de las 16:00.

Club Luján vs. Embajadores, en el Pozo Serrano de Sierras Bayas, a la 16:00.

Lunes 22/3

Racing Athletic Club vs. Club Social y Deportivo Municipales, en el “José Buglione Martinese” desde las 21:00 por streaming pago.

Miércoles 24/3

Club El Provincial vs. Estudiantes, a partir de las 16:00 horas.