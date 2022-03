Fútbol Local: La Primera “B” sigue a paso firme

El pasado domingo 27 de marzo se jugó la cuarta fecha del Torneo Preparación 2022 de la Primera División “B” de la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos de los líderes Villa Mailín y Espigas.

Estos fueron los resultados y goleadores de la jornada:

Villa Mailín 1 (Joaquín Beltrán) – Villa Magdalena 0

Independiente de Colonia San Miguel 3 (Gastón Rosas, Alan Brahim y Marcelo Hal) – El Provincial 1 (Luciano Ciancio)

Espigas 5 (Matías Mónaco x3, Bruno Pal y Juan Dotti) – Defensores de Hinojo 0.

Tabla de Posiciones: 1) Villa Mailín y Espigas, 10 puntos; 3) El Provincial e Independiente, 6; 5) Villa Magdalena y Defensores de Hinojo, 1 unidad.

Próxima Fecha (5ta. – Domingo 3 de abril): En la cancha de Hinojo, Defensores de Hinojo vs. Villa Mailín (a las 13.30 horas) y Espigas vs. El Provincial (15.30 hs.). En la cancha auxiliar de El Fortín, Villa Magdalena vs. Independiente de Cnia. San Miguel (15.30 hs.).