Fútbol Local: La fecha se cerró con la goleada del fortinero

Entre el sábado 16 y ayer lunes 18 de Octubre, se desarrolló la séptima fecha del Torneo Apertura de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría. Además del triunfo de El Fortín, hubo victorias del puntero Ferro, el escolta Racing, Sierra Chica, Embajadores y Loma Negra.

Estos fueron los resultados y los goleadores de la 7ma. del certamen liguísta :

Racing 1 (Matías Ordozgoiti) – Estudiantes 0

Hinojo 0 – Sierra Chica 4 (Braian Palacios, Leandro País, Gerónimo Belinchón y Emannuel De Cortázar).

Ferro 5 (Ignacio Pierce x2 y Lorenzo Ferrara x3) Municipales 1 (Emilio Peralta)

Embajadores 3 (Federico Di Lorenzo x2 y Franco Fernández) – Luján 0

El Provincial 0 – Loma Negra 1 (Alejandro Alonso)

San Martín 1 (Alejandro Bianciotto) – El Fortín 5 (Pablo Ponce x3, Gustavo Tolosa y Emiliano Piecenti).

Disputadas parcialmente siete fechas, la tabla de posiciones del Apertura de Primera está de la siguiente manera: 1) Ferro, 19 puntos; 2) Racing y El Fortín, 18; 4) Loma Negra, 14; 5) Estudiantes, 9; 6) Embajadores, 8; 7) Municipales y Sierra Chica, 7; 9) El Provincial y San Martín, 6; 11) Hinojo, 4; y 12) Luján con 0 unidades.