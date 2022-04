Fútbol Local: Inició el Clausura de la Primera “B”

El pasado domingo 24 de abril se disputó la 1ra. fecha del Torneo Clausura del Preparación 2022 de la Primera Divisional “B”, que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos de Villa Mailín, El Provincial y Villa Magdalena.

Estos fueron los resultados de la jornada inicial:

Villa Mailín 2 (Franco Orsetti y Federico Larregina) – Independiente de Colonia San Miguel 1 (Alan Brahim)

Defensores de Hinojo 0 – El Provincial 4 (Luciano Giacomazo, Carlos Arena, Jonathan Leonardo y Marcos Roldán)

Club Social y Deportivo Espigas 0 – Villa Magdalena 1 (Mariano Cos)

La segunda fecha del Clausura de la Primera “B” Local se jugará el venidero domingo 8 de mayo, y tendrá los siguientes partidos: Independiente vs. Espigas, Villa Magdalena vs. Defensores de Hinojo y El Provincial vs. Villa Mailín.