Fútbol Local: Hubo triunfos de Loma y Municipales

Con las victorias de local de Loma Negra y Municipales, culminó la segunda fecha del Torneo Clausura 2021 de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

Ayer miércoles 2 de marzo en la Villa Alfredo Fortabat, el equipo “Celeste” venció a Ferro Carril Sud por dos tantos contra cero. Los goles del equipo dirigido por Luciano Bilbao fueron marcados por el delantero Gabriel Rivas.

Por su parte, también ayer por la noche, pero en el Estadio “Domingo Francisco Colasurdo”, Municipales le ganó 3-2 a San Martín de Sierras Bayas. Los tantos del conjunto triunfador fueron anotados por el volante Alejandro Bianciotto y el atacante Maximiliano Mayoz (en dos oportunidades). Mientras que Ezequiel Boado y Facundo Masson lo hicieron en el equipo del Pozo Serrano.

Tabla de Posiciones: 1) Embajadores, 6 puntos; 2) Municipales, 4; 3) Estudiantes, El Fortín, Racing, Loma Negra e Hinojo, 3; 8) Sierra Chica, 1; y 9) Luján, San Martín y Ferro, 0 unidades.

Próxima Fecha (3ra., a jugarse entre el domingo 6 y el martes 8 de marzo): Sierra Chica vs. Loma Negra, Ferro Carril Sud vs. Luján, Racing vs. Municipales, El Fortín vs. Embajadores e Hinojo – Estudiantes. Libre: San Martín.