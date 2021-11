Fútbol Local: Ferro, el mejor de la etapa regular

Aprovechando el empate de ayer lunes del escolta El Fortín ante Loma Negra, Ferro Carril Sud ganó anticipadamente la fase regular del Torneo Apertura 2021 de Primera División Copa “Norberto Desanzo”.

En base a mencionado logro, el equipo Carbonero (el cual comenzó siendo dirigido por César Arbío y que ahora esta a cargo de Gustavo Romanello) obtuvo el derecho de jugar una gran final con el ganador del playoff de Apertura; en caso de que no gana dicha etapa. En este sentido y a falta de una fecha para el cierre de la primera fase del certamen liguísta, Ferro suma 28 puntos; haciéndose inalcanzable para sus inmediatos perseguidores El Fortín (25 unidades) y Racing (24).

Dentro de un conjunto que ha mostrado un destacado juego colectivo y un fuerte poderío ofensivo, Ignacio “Nacho” Pierce y Lorenzo Ferrara han conformado una gran dupla de ataque; donde combinados marcaron un total de 18 goles (10 de Pierce y 8 de Ferrara).

Por otro lado, la undécima y última fecha de la fase regular del torneo tendrá los siguientes encuentros: Racing vs. Ferro, Luján vs. El Fortín, Sierra Chica vs. San Martín, Municipales vs. Hinojo, Loma Negra vs. Estudiantes, Sierra Chica vs. San Martín, El Provincial vs. Embajadores.