Fútbol Local: Embajadores sigue con paso firme

Por la novena fecha del Torneo Clausura de Primera División – Copa “Norberto Desanzo” de la Liga de Fútbol de Olavarría, el líder Club Embajadores venció de local 3-2 a Loma Negra. Además hubo victorias de Ferro, El Fortín, Estudiantes y San Martín.

SÍNTESIS:

Embajadores (3): Rizzi; Di Bello, Weichnak, Sasali, Lopreite (Carlucci); Lareu, Areco, Álvarez, Scipioni, ( Bortolotti); Di Carlo y Rojas (Baliño). DT: Miguel Diorio.

Loma Negra (2): Barragán; Martínez, Salías, Borri, Galván (Mendizábal); Guzmán (Escaig), Arramón, Ortega, Masson (Pineda); Rivas (Senger) y Daffara. DT: Luciano Bilbao.

Goles en el 1er. tiempo: 38´ Juan Salías -en contra- (EMB), 47′ Nicolás Borri (LN).

Goles en el 2do. tiempo: 5’ Alexis Guzmán (LN), 16´ Luciano Rojas (EMB) y 28’ Alejo Di Carlos (EMB).

Expulsados: Di Bello, Lareu y Areco en Embajadores. Salías y Ortega, por Loma Negra.

Amonestados: Lopreite y Álvarez en Embajadores. Martínez, Borri, Galván y Arramón, por Loma Negra.

Árbitro: Cristian Arce.

Estadio “Clemente Teté Di Carlo” del Club Embajadores de Olavarría.

Con mencionado resultado y dos fechas antes de cerrarse la primera etapa del certamen, el equipo del CEO se adjudicó el primer puesto de la fase regular del Clausura.

El resto de los resultados de la jornada fueron los siguientes:

Atlético Hinojo 0 – El Fortín 1 (Gervasio Pelaytay)

Sierra Chica 2 (Steven Díaz y Miqueas Molina) – Ferro Carril Sud 3 (Gonzalo Vidal y Ramón Sánchez x2)

Luján 2 (Cristian Laffitte y Diego Del Castillo) – San Martín de Sierras Bayas 4 (Franco Vales -x2, Tomás Palacios y Jaime Funes)

Municipales 2 (Maximiliano Mayoz x2) – Estudiantes 3 (Ramón Galotti, Lautaro Basterrica y Alejandro Alonso)

Libre: Racing A. Club.

Tabla de Posiciones: 1) Embajadores, 25 puntos; 2) Racing, 17; 3) Estudiantes, 15; 4) Loma Negra, 14; 5) El Fortín y Ferro Carril Sud, 13; 7) San Martín, 8; 8) Sierra Chica, Municipales e Hinojo, 7; y 11) Luján, 3 unidades.

Próxima Fecha (10ma.): Luján vs. Hinojo, El Fortín vs. Estudiantes, Embajadores vs. Municipales, Loma Negra vs. Racing y Ferro vs. San Martín. Libre: Sierra Chica.

Fuente y foto: Carlos “Tano” Zangara – www.emblemadeportivo.com.ar