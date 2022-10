Fútbol Local: Embajadores se quedó con la fase regular

Con su triunfo ante Loma Negra, Club Embajadores se adjudicó la etapa regular del Torneo Apertura 2022 “Hermanos Di Buono” de Primera División. Además hubo triunfos de Estudiantes, Racing, Ferro y Municipales.

Resultados de la 10ma. Fecha del certamen liguísta:

San Martín de San Martín 0 – Ferro Carril Sud 3 (Lorenzo Ferrara x2 y Gabriel Rivas)

Luján 0 – Estudiantes 3 (Adrián Reta, Emilio Seibel y Ramón Galotti)

Embajadores 2 (Juan Álvarez y Nicolás Borri -en contra-) – Loma Negra 0

Sierra Chica 0 – Racing 3 (Pablo Mujica, Manuel Montiel y Diego Cañete)

Municipales 3 (Maximiliano Mayoz, Juan Ponce y Agustín Bianchi) – Hinojo 2 (Sergio Valdéz x2).

Libre: El Fortín.

Tabla de Posiciones: 1) Embajadores, 25 puntos; 2) Ferro, 19; 3) Racing (-1 partido), 15; 4) Loma Negra y El Fortín 12; 6) Atlético Hinojo, San Martín y Estudiantes 11; 9) Sierra Chica, 9; 10) Luján y Municipales (-1), 5 unidades.

Próxima Fecha (11ma. y ultima de la etapa regular): Estudiantes vs. Sierra Chica, San Martín vs. Embajadores, Ferro vs. Luján, Loma Negra vs. Hinojo y El Fortín vs. Municipales. Libre: Racing.