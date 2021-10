Fútbol Local: El Fortinero se hizo fuerte en el “Parque Guerrero”

En el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2021 de Primera División Copa “Norberto Desanzo” que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, El Fortín superó de visitante a Estudiantes por 3-1. Dentro de un cotejo parejo, el Fortinero golpeó en los momentos justos del juego para así llevarse la victoria y seguir prendido en los puestos de vanguardia del certamen liguísta.

La primera situación de peligro del juego la generó Estudiantes. En este sentido, a los 9 minutos, hubo un centro de Geronimo Candia para el cabezazo de Emilio Seibel que se fue apenas cerca del palo izquierdo del arco defendido por Facundo Peralta. Luego y con el Bataráz dominando la pelota, se produjo una nueva chance de gol por intermedio su delantero centro Seibel.

Pero y en su primera ocasión de ataque, fue El Fortín quien abrió el marcador. A los 19´ y tras una buena corrida por derecha y centro de Pablo Ponce, Marco Bonavetti de arremetida por el medio del área estampó el 1-0 para el visitante. Dos minutos después, el Fortinero pudo haber ampliado el resultado, pero Emiliano Piecenti se lo perdió entrando por el primer palo tras una buena jugada de Gustavo Tolosa. Luego el andamiaje del partido se volvió trabado y parejo en mitad de cancha, y así culminó la etapa inicial.

Tras un comienzo de segundo tiempo sin situaciones de riesgo y cuando transcurría el primer cuarto de hora, llegó el segundo tanto del equipo visitante. Centro rasante desde la extrema izquierda del defensor lateral Pablo Ponce, el cual intentó rechazar Ayrton Palmieri y terminó metiendo la pelota en su propio arco a los 15 minutos. Tras el segundo gol visitante, al local se le complicó más la situación; ya que se sufrió la expulsión por roja directa de su capitán Leandro Castarés (golpe sin pelota a Quimey Marín) al minuto 20.

A los 23´, el ingresado Yael Román tuvo la más clara para del Bata para descontar, pero su remate fue bien contenido por el arquero Peralta. Pero a los 27 minutos, y con un gran remate desde el vértice izquierdo del área, Pablo Ponce (la figura del partido) convirtió el tercero del conjunto de la Avenida Urquiza, que empezó a encarrilar definitivamente el pleito en su favor. Luego, Emilio Seibel capturó una pelota en el área y decretó a los 33´ el descuento parcial del conjunto albinegro (1-3).

Finalmente y en un entretenimiento encuentro, el equipo Fortinero que dirige Gabriel Senzacqua terminó goleando a domicilio al Estudiantes de Enrique De La Vega por 3 a 1.

SÍNTESIS :

Estudiantes (1): Masson; Gentil (Garrido), Alonso, Castarés, Palmieri; Candia (Román), Trepicho (Giménez), Lohidoy, Salas (González); Schwindt (Galotti) y Seibel. DT.: Enrique De la Vega.

El Fortín (3): Peralta; Cisneros, Ilekis, Laplace, Ponce; Leal, Bonavetti (Wagner), Tolosa, Abelairas (Sánchez); E. Piecenti y Marín (Pelaytay). DT.: Gabriel Senzacqua.

Gol en el primer tiempo: M. Bonavetti (ELF), a los 19 minutos.

Goles en el segundo tiempo: A. Palmieri -en contra- (ELF), a los 15 minutos; P. Ponce (ELF), 27´; y E. Seibel (E), 33´.

Amonestados: Trepichio, en Estudiantes; Ilekis, Cisneros y Laplace, en El Fortín.

Expulsado: Castarés (E).

Árbitro: Jerónimo Gallo Cabrera.

Estadio Central del “Parque Carlos Guerrero” del Club Atlético Estudiantes de Olavarría.

El resto de los resultados de la 8va. Fecha del Apertura de Primera :

Hinojo 2 (Diego Arredondo y Braian Alveira) – Luján 2 (Emiliano Salvatierra y Diego Del Castillo)

San Martín de Sierras Bayas 0 – Ferro Carril Sud 3 (Lorenzo Ferrara, Agustín Acuña y José Luis Vivas)

Racing 2 (Alexander Rubio y Gonzalo Izaguirre) – Loma Negra 1 (Lopreite)

Municipales 0 – Embajadores 4 (Franco Fernández, Federico De Lorenzo, Juan Manuel Álvarez e Iván Las Heras)

El Provincial 0 – Sierra Chica 1 (Jerónimo Belinchón).

Disputadas parcialmente ocho fechas, la tabla de posiciones del Apertura de Primera está de la siguiente manera: 1) Ferro, 22 puntos; 2) Racing y El Fortín, 21; 4) Loma Negra, 14; 5) Embajadores, 11; 6) Sierra Chica, 10; 7) Estudiantes, 9; 8) Municipales, 7; 9) El Provincial y San Martín, 6; 11) Hinojo, 5; y 12) Luján con 1 unidad.

Novena y próxima fecha: Ferro vs. El Provincial, El Fortín vs. Racing, Loma Negra vs. San Martín, Luján vs. Estudiantes, Sierra Chica vs. Municipales y Embajadores vs. Hinojo.