Fútbol Local: El Chaira se llevó el clásico de la ciudad

En el último partido de la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, Racing superó de visitante a Estudiantes por 2-0. Nicolás Grigera y Diego Garabento marcaron los tantos del equipo Chaira, que así se convirtió en el nuevo escolta del líder Embajadores.

Los primeros diez minutos de juego favorecieron a Estudiantes que tuvo tres situaciones claras de gol: A los 3´, cabezazo del volante Junger que se fue cerca del palo izquierdo. Luego devino un remate de Campos que mandó muy bien al córner el arquero Beltramella, a los 5 minutos. Y a los 8´, el delantero Galotti apareció con un cabezazo que se fue pegado al palo derecho.

Pero en uno de los primeros serios ataques de Racing, el Chaira logró la apertura del marcador. En este sentido, al minuto 28 y tras un pase de cabeza de Santiago Izaguirre, Nicolás Grigera convirtió el 0-1 con un certero cabezazo que dejó sin reacción al golero Masson. De allí en más y dentro de un trámite de juego muy disputado, duro y entrecortado por reiteradas faltas, el conjunto visitante empezó a manejar más la pelota con los volantes ofensivos Ordozgoiti y González. Mientras que el Bataráz mostró un bajón en su rendimiento.

En el inicio de la etapa complementaria, el atacante albinegro Seibel -solo en el área- metió un cabezazo (defectuoso y medio con el hombro) que se terminó yendo por arriba del travesaño a los 4´. Quince minutos después, llegó la visita por derecha, mediante la escalada de González y la aparición posterior de Santiago Izaguirre; que derivó en un pase al medio del área para el punta chaira Cañete, quien remató fuerte y su disparo fue tapado por un defensor bataráz casi sobre la línea del arco.

Pasando la mitad del segundo tiempo y tras un tiro libre de Schwindt, Galotti de cabeza le cambió la dirección a la pelota y esta se fue cerca del segundo palo del arco defendido por el golero chaira. El equipo local empezó a manejar mejor la pelota e inclinar la cancha en busca de la igualdad. En este sentido y sobre el cierre del partido, tuvo dos chances: A los 44´, el defensor Mignone remató dentro área grande -tras un córner desde la derecha- y su disparo se fue alto por arriba del travesaño. Y Appelhans, con un derechazo desde la extrema derecha, hizo exigir a Beltramella que controló dicho remate en dos tiempos.

Finalmente al minuto 51, con todo Estudiantes volcado al ataque y sin Masson defendiendo el arco, el delantero Diego Garabento liquidó el pleito 0-2 en favor del Racing, con una certera corrida en contragolpe.

SÍNTESIS :

Estudiantes (0): Masson; Basterrica, Mignone, Garrido (Salas), Ruschetti; Trepicchio (Bonavetti), Campos (Hojman), Junger; Schwindt (Appelhans), Galotti y Seibel. DT.: E. De La Vega.

Racing (2): Beltramella; Grigera, Benítez, Izaguirre G., Velázquez; Izaguirre S., Scacheri, González (Ayesa), Ponce (Cataldi); Cañete (Pennisi) y Ordozgoiti (Garabento). D.T.: F. Torres.

Gol en el primer tiempo: Grigera (RAC), a los 28 minutos.

Gol en el segundo tiempo: Garabento (RAC), al minuto 51.

Amonestados: Junger, en Estudiantes. Beltramella, Grigera, Benítez, González y Cataldi, por Racing

Árbitro: Lisandro Rodríguez.

Estadio Central del “Parque Carlos Guerrero” del Club A. Estudiantes de Olavarría.

Disputadas cinco jornadas del certamen liguísta, estas son las posiciones: 1) Embajadores, 13 puntos; 2) Racing, 10; 3) Estudiantes, 9; 4) Loma Negra y Sierra Chica 7; 6) El Fortín y Ferro, 6; 8) Municipales y San Martín, 4; 10) Hinojo, 3; 11) Luján, 0 unidades.

Próxima fecha (6ta.): Racing vs. Luján, Embajadores vs. Sierra Chica, San Martín vs. Estudiantes, Hinojo vs. Ferro y Municipales vs. Loma Negra.