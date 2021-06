Fútbol Local: El certamen liguísta se reanudará en Julio

Si la ciudad continúa en Fase 4 del aislamiento, el Torneo de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría volverá a disputarse entre el sábado 3 y el domingo 4 de Julio. Asimismo, también retornará la actividad oficial en Divisiones Inferiores.

El visto bueno de la reanudación del fútbol local se dio tras la reunión realizada el último viernes 12 de Junio en el Palacio San Martín; donde estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Urbano y Calidad de Vida Doctor Diego Robbiani, el Subsecretario de Deportes Profesor Juan Agustín Galli y los dirigentes liguistas Javier Frías (Presidente), Profesor José Luis Vedellini (Titular del Departamento de Fútbol Menor) y Pablo Palahy (Representante de la Mesa Directiva), más los Presidentes Fernando Di Carlo (Club Embajadores) y Carlos René Veneciano (El Fortín); como así también Miguel Córdoba (Integrante de la Sub-Comisión de fútbol del Club Estudiantes).

En las categorías mayores (Primera y Reserva) no se permitirá el ingreso de espectadores, salvo que el Aprevide, entidad provincial que regula la seguridad del fútbol, autorice la presencia de un cupo de aficionados. Entre el 3 y 4 de Julio se disputará la cuarta fecha del torneo liguísta, el cual tiene como puntero e invicto al Club Estudiantes con 9 puntos. Por otra parte, los espectadores en las canchas -en un número de alrededor de medio centenar por cotejo- será fundamental y decisivo para la puesta en marcha del torneo. Asimismo, existe la posibilidad de poder llevar a cabo doble jornada, como así también el desdoblamiento de las fecha con el fin de poder televisar mas encuentros por streaming.

Mientras que se acordó que en las Divisiones Formativas podrán concurrir unas 60 personas por cancha y en diferentes horarios; y donde la actividad tendrá continuidad a partir del sábado 3 de Julio. En este punto, Javier Frías destacó que Olavarría es la única ciudad de la zona que va a desarrollar el torneo oficial de divisiones inferiores. Por su parte, José Luis Vedelini no descartó el desdoblamiento de las jornadas para evitar aglomeraciones; como así también solicitar a los padres que presencien únicamente los partidos en los juegan sus hijos para que todos puedan disfrutar de la verdadera fiesta que pretenden ser las inferiores. Además, la idea es espaciar el horario de los encuentros, que no tengan inmediata continuidad, que no se comparta vestuarios y que el traslado en el caso de los elencos de las sierras se realice en autos particulares.

Finalmente, los involucrados en la conferencia de prensa que brindó la dirigencia del fútbol olavarriense el sábado 12 de Junio en el Club Ferro Carril Sud, fueron contundentes en afirmar que el cumplimiento de los protocolos será fundamental para la continuidad del certamen; donde deberán respetarse los protocolos que exigen barbijo y distanciamiento social entre los presentes.

Fuente: Carlos “Tano” Zangara – www.emblemadeportivo.com.ar