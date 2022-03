Fútbol Local: El Bataráz es el nuevo escolta de Embajadores

En un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2022 de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, Estudiantes venció a Sierra Chica por 2-0. En base a mencionado resultado, el equipo albinegro quedó a un punto del líder Embajadores.

Este jueves 17 de marzo por la noche en el Estadio Central del “Parque Carlos Guerrero” de la entidad bataraza, Estudiantes superó en un duro y disputado cotejo a Atlético Sierra Chica por dos tantos contra cero.

Los goles del conjunto albinegro dirigido por Enrique De La Vega (el cual presentó la vuelta del capitán Leandro Castarés y varios jugadores que habitualmente son suplentes como Agustín Bonavetti, Lucas Romero, Sebastián Rodríguez y Alejandro Gálmez, entre otros) fueron anotados por los delanteros juveniles Ramón Galotti -a los 32 minutos del primer tiempo- y Facundo Hojman -a los 11´ de la segunda mitad-. De esta manera y en la antesala del clásico olavarriense, el Bataráz sube al segundo lugar de la tabla de posiciones con nueve puntos (tres triunfos y una derrota).

Disputadas parcialmente cuatro jornadas, las posiciones del certamen liguísta son las siguientes: 1) Embajadores, 10 puntos; 2) Estudiantes, 9; 3) Racing y Loma Negra 7; 5) Municipales, San Martín y Sierra Chica, 4; 8) El Fortín, Hinojo y Ferro, 3; 11) Luján, 0 unidades.

Próxima Fecha (5ta.), a jugarse entre el domingo 20 y el lunes 21 de marzo, tendrá estos enfrentamientos: Luján vs. Embajadores, Estudiantes vs. Racing, Sierra Chica vs. Hinojo, El Fortín vs. San Martín y Municipales vs. Ferro. Libre: Loma Negra.