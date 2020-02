Fútbol Local: El Bata sorprendió al Carbonero en el “Colasurdo”

Por la segunda fecha del Torneo Apertura 2020 de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, Estudiantes superó de visitante 2-1 a Ferro Carril Sud. Además por la misma jornada, Embajadores y El Fortín igualaron sin abrir el marcador.

Había abierto el marcador el volante ofensivo Hugo Janson para Estudiantes en el primer tiempo. Luego Ferro llegó al empate con un gol del punta Lorenzo Ferrara. Pero finalmente en la etapa complementaria, el Bataráz se llevó la victoria en territorio ajeno por intermedio del delantero Emilio Seibel. De esta manera, el equipo albinegro que dirige Emmanuel Echeverría se mantiene como líder del certamen con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Por otra parte en el Estadio “Clemente Teté Di Carlo”, el local Club Embajadores igualó 0 a 0 con Club Social y Deportivo El Fortín. Con dicho resultado, tanto el CEO como el Fortinero se posicionan en el segundo lugar de la tabla con cuatro puntos cada uno.

Vale recordar que esta segunda jornada comenzó el pasado viernes con el triunfo del debutante Club Social y Deportivo Municipales de Olavarría sobre Cosecha Mundial por 1-0. Asimismo quedan pendientes los partidos Hinojo vs. Sierra Chica y Loma Negra vs. San Martín.

La tercer y próxima fecha del torneo liguista tendrá los siguiente enfrentamientos: Estudiantes vs. Racing, El Fortín vs. Cosecha Mundial, Municipales vs. Ferro, Loma Negra vs. Hinojo y San Martín vs. Sierra Chica. Libre: Embajadores.