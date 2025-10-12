Fútbol Local: El Bata goleó a Loma en el “Guerrero”

En un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Anual “Tito” Alonso de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, Estudiantes superó de local a Loma Negra por 3-0. Además hubo triunfos de Espigas, Embajadores y Racing.

Al minuto seis de iniciado el encuentro y cuando no había pasado nada, apareció Emmanuel Sbardolini con un zurdazo dentro del área para marcar el 1-0 en favor de Estudiantes. Luego y ante un Loma Negra que sintió el golpe, el equipo local llegó en dos ocasiones más. Con un remate de taco que no alcanzó a conectar Bruno Peralta en el área, y un disparo de Diego San Julián que pasó cerca del travesaño.

Desde promediando la primera mitad y hasta el final de la misma, se jugó fuerte en casi todos los lados de la cancha. Además fue muy poco jugado y demasiado hablado y disputado en el medio campo. A su vez, Loma intentaba con algún que otro remate aislado desde fuera del área, pero sin generar un real peligro para el arco defendido por Julián Masson. Luego volvió a atacar el Bata con un gran cabezazo en el primer palo de Joaquín Stular que tapó abajo el arquero Lucas Real.

Al igual que en el comienzo del primer tiempo, también la primera jugada de la segunda mitad terminó en gol para el Bataráz. Tras un tiro libre al área y un despeje que quedó corto en el área chica del arquero Real, Joaquín Stular convirtió el 2-0 a los seis minutos. Fue un partido y un gol muy especial para el atacante albinegro, quien el pasado viernes sufrió la perdida de su abuelo Alberto Antonio Stular.

Luego y ante una escasa reacción del conjunto visitante dirigido por Nicolás Rosales, el elenco albinegro amplió el marcador. Al minuto veintidós y después de ir con la pelota dominada desde la izquierda hacia el medio, Diego San Julián convirtió el 3-0 con un gran remate desde fuera del área.

Recién promediando la complementaria llegó la primera acción de real peligro del equipo celeste por intermedio de Facundo Hojman con un remate dentro del área chica que fue muy bien tapado por Masson. Luego debido un cabezazo de Lautaro Basterrica el cual contuvo el golero bataráz, tras tiro libre de Emilio Peralta. Sobre el cierre del cotejo, el equipo dirigido por Mauricio Peralta tuvo un tiro libre en el vértice izquierdo del área grande, el cual fue ejecutado por Bruno y que Real mandó -en una gran tapada- hacia el costado derecho. Finalmente y con autoridad, Estudiantes terminó superando a Loma Negra por 3 a 0.

SÍNTESIS:

Estudiantes (3): Masson; Alonso, Garrido (Castarés), Vitale, Leguizamón; Candia, Franco Peralta (Braun), Sbardolini (Vides), San Julián (Echarri); Bruno Peralta y Stular (Crivelli). DT: Mauricio Peralta.

Loma Negra (0): Real; Basterrica, Suárez, Gómez Nevarro, Puerto; Rubio, Navarro (Piecenti), Vallejos (Guzman), Hojman (Smith); Dos Santos (Emilio Peralta) y Rivas (Larraz). DT: Nicolás Rosales.

Gol en el primer tiempo: Emmanuel Sbardolini (E), a los 6´.

Goles en el segundo tiempo: Joaquín Stular (E), a los 6´. Diego San Julián (E), a los 22´.

Amonestados: Sbardolini, Garrido y Crivelli, en Estudiantes. Rubio en Loma Negra

Árbitro: Adrián Deber.

Estadio Central “Parque Carlos Guerrero” de Club A. Estudiantes de Olavarría.

Otros resultados de la 10º Fecha del certamen de Primera División Local:

Espigas 2 (Jesús Pal y Gian Di Tommaso) – Colonias y Cerros 0

El Fortín 0 – Racing 1 (Santiago Izaguirre).

Municipales 2 (Sebastián Vecchio y Franco Janson) – Sierra Chica 2 (Jerónimo Belinchón e Isaías Aguirre).

Embajadores 3 (Santino Sacchi, Franco Fernández y Franco Irusta) – Recalde 0.