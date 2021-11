Fútbol Local: Culminó la novena fecha del Apertura

En la jornada de ayer miércoles 3 de Noviembre y con cinco partidos, se cerró la novena fecha del Torneo Apertura 2021 de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo victorias del puntero Ferro, el escolta El Fortín, Estudiantes, Embajadores y San Martín.

Estos fueron los resultados y los goleadores de la 9na. del certamen liguísta:

Ferro 2 ( Lorenzo Ferrara e Ignacio Pierce) – El Provincial 1(Juan Lallana)

Loma Negra 0 – San Martín de Sierras Bayas 3 (Yoel González, Facundo Masson y Alejandro Bianciotto)

Sierra Chica 1 (Emmanuel Devia) – Municipales 1 (Agustín Bianchi)

Luján 1 (Emiliano Salvatierra) – Estudiantes 4 (Emilio Seibel x3 y Jesús Schiwndt)

Embajadores 2 (Joel Zalazar y Franco Fernández) – Hinojo 1(Braian Alveira)

El Fortín 1 (Emiliano Piecenti) – Racing 0.

Disputadas parcialmente nueve fechas, la tabla de posiciones del Apertura de Primera está de la siguiente manera: 1) Ferro, 25 puntos; 2) El Fortín, 24; 3) Racing, 21; 4) Estudiantes, 15 (-1); 5) Loma Negra y Embajadores (-1), 14; 7) Sierra Chica, 11; 8) San Martín, 9; 9) Municipales, 8; 10) El Provincial, 6; 11) Hinojo, 5; y 12) Luján con 1 unidad.

Décima y anteúltima fecha: Estudiantes vs. Ferro, Racing vs. Sierra Chica, El Fortín vs. Loma Negra, Municipales vs. Luján, San Martín vs. Embajadores e Hinojo vs. El Provincial.