Fútbol Local: Culminó la cuarta del Apertura

Con el triunfo de Racing y el empate entre Municipales y El Fortín, se cerró la 4ta. fecha del Torneo Apertura 2020 de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

El pasado lunes 2 de marzo en el Estadio “Domingo Francisco Colasurdo”, el local Ferro Carril Sud perdió con Racing Atlethic Club por 2 a 1. Había abierto el marcador el Chaira por intermedio del defensor lateral Alexander Rubio. Luego el Carbonero llegó a la igualdad mediante el volante Gerónimo Candia. Pero finalmente y con un gol sobre el final del partido del punta Nicolás Katz, el visitante terminó llevándose el clásico por 2 a 1.

Mientras que ayer martes 3 por la noche, también en el “Colasurdo”, Club Social y Deportivo Municipales de Olavarría (que hizo las veces de local) y C. S. y D. El Fortín empataron en un tanto. El mediocampísta Franco Velázquez anotó para el equipo del Sindicato; mientras que el volante Luciano Crispín -de penal- marcó en el Fortinero.

Tabla de Posiciones: 1) Estudiantes, 12 puntos; 2) El Fortín, 8; 3) Embajadores, 5; 4) Sierra Chica (-2 partidos) y Municipales, 4; 6) Ferro, Atlético Hinojo (-1) y Racing, 3; 9) Loma Negra (-2), San Martín (-2) y Cosecha Mundial (-1), 0 unidades.

Próxima Fecha (5ta.): El Fortín vs. Hinojo, Racing vs. Sierra Chica, Loma Negra vs. Estudiantes, Embajadores vs. Municipales, y Cosecha Mundial vs. Ferro. Libre: San Martín.