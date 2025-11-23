Tras superar a Club Ciudad por un global de 4-3 en la serie final, Club Social y Deportivo Municipales se adjudicó la instancia de Playoff del Torneo Clausura 2025 de Primera División Femenina de Olavarría. Ahora, ambos equipos volverán a enfrentarse para definir quien es el campeón del segundo certamen del año.

Al minuto y medio de iniciado el partido, Vanina Narvaez abrió el marcador para Club Ciudad con un fuerte remate, tras un magro rechazo después de un tiro de esquina. Después a los 5´, nuevamente Narvaez desde afuera del área casi vuelve a convertir. Cuando transcurría el minuto 12, llegó la primera acción ofensiva de Municipales con un disparo de media distancia de Zahira González que rozó el travesaño.

Tras mencionada jugada, las jugadoras de Municipales limitaron el avance de las de Ciudad, emparejando así el ritmo y el trámite del juego. De esta manera y hasta el final de la primera mitad, el encuentro se tornó poco jugado y muy disputado en mitad de cancha.

En el primer avance del segundo tiempo, y ganando en potencia y velocidad, Micaela Vivas ingresó al área rival y cuando iba a rematar fue derribada por la defensa local; pero el árbitro Navas no señaló infracción. Luego y con la potencia de Sonia Tabares, el equipo visitante intentaba llevar peligro al arco defendido por Anahí Soto. A su vez Ciudad buscaba con Luz Attadía y Karen Bargas, pero sin ser punzante en ofensiva. Sin embargo fue Jazmín Vailatti quien se perdió sola un nuevo gol de Ciudad, ya que su remate pasó por arriba del travesaño al minuto 14.

A los 15 minutos, la defensora de Ciudad, Betiana Pisso, fue expulsada por doble tarjeta amarilla, tras protestarle al árbitro del encuentro. A pesar de tener una jugadora menos, el anfitrión siguió con su faena ofensiva. En este sentido, cuando transcurría el minuto 26 y luego de un tiro de esquina desde la derecha, Maisa Arredondo de cabeza convirtió el 2 a 0 para Ciudad.

Con mencionado tanto y aprovechando el envión ganado, las chicas dirigidas por Enrique De La Vega fueron en busca de igualar la eliminatoria. En este sentido, Narvaez casi lo logra con un tiro libre que pasó cerca. También de tiro libre, la volante ofensiva del conjunto entrenado por Claudio Pinedo, Magdalena Angueira, forzó el error de la arquera Soto, quien alcanzó con lo justo a desviar la pelota al córner en el tiempo de descuento.

Finalmente, Ciudad terminó imponiéndose sobre Municipales por dos tantos contra cero. Sin embargo ese resultado no le alcanzó. Con un global de 4 a 3, Municipales fue quien se llevó la serie final de los Playoff del Torneo Clausura 2025. Ahora el venidero domingo 30 de Noviembre, Ciudad (ganador de la Etapa Regular) y Municipales (triunfador de los Playoff) volverán a enfrentarse para ver quien se queda con el título del segundo certamen del año.

SÍNTESIS:

Club Ciudad de Olavarría (2): Soto; Martín, Arredondo, Pisso, M. Díaz (P. Fernández); Narvaez, Zamorano (Conti), Sosa (Vitrano), Attadía; Bargas y Vailatti (M. Gómez). DT: E. De La Vega.

Municipales (0): Serris; Cavalleri (Caláz), Benito, Moller (Irigoyen), Girado; Z. González (Nuñez), A. Pérez (Leguizamón), Duarte (Prodan), Angueira; Vivas y Tabares. DT: C. Pinedo.

Goles: Narvaez (CCO) al 1 minuto 30 segundos del primer tiempo; Arredondo (CCO) a los 26 minutos del segundo tiempo.

Amonestada: Zamorano (CCO)

Expulsada: Betiana Pisso (CCO).

Árbitro: Jerónimo Navas.

Estadio “Clemente Tete Di Carlo” de Club Embajadores de Olavarría.

Global: 4 a 3. Municipales ganó la serie final de los Playoff.