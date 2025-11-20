El equipo de la Liga de Fútbol de Olavarría (LFO) perdió en una nueva fecha del certamen, aunque la jugadora Jazmín Vailatti anotó el único gol olavarriense. El plantel ya se prepara para el próximo desafío, que será de local ante la Liga de Tres Arroyos.

Olavarría. La Selección Femenina de la Liga de Fútbol de Olavarría (LFO) disputó una nueva fecha del torneo nacional, sufriendo una derrota ante su rival con un resultado de 5 a 1.

A pesar del resultado adverso, el único gol del equipo olavarriense fue convertido por la jugadora Jazmín Vailatti.

La dirigencia de la LFO ha destacado que, si bien el camino en el torneo recién comienza, el plantel ya se encuentra trabajando intensamente con la vista puesta en la próxima fecha. El siguiente encuentro será de condición local y enfrentará a la selección de la Liga de Tres Arroyos.

Convocadas y Cuerpo Técnico

Jugadoras Convocadas: Luna Pizarro, Milena Martín, Maisa Arredondo, Milagros Berho, Jackeline Gómez, Maira Díaz, Mariela Zamorano, Betiana Pisso, Daiana Leonardo, Luz Attadia, Sonia Tavarez, Jazmín Vailatti, Tatiana Martínez, Priscila Lora, Verónica Luque, Sofía Ortiz, Nicole Zambrana y Melany Gómez.

Cuerpo Técnico:

DT: Jorge “Rombo” Masson

PF: Ramón Casale

AC: Eduardo Leonardo

AC: María Bramajo

Foto: Círculo Central