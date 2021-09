Fútbol: La lluvia no paró la marcha de Colonias y Cerros

A pesar de las malas condiciones climáticas, ayer sábado 4 de Septiembre, se disputaron partidos correspondientes a las torneos amateur de fútbol que organiza la Agrupación Colonias y Cerros. Hubo actividad para las categorías A, A1 y +32 años.

En la divisional principal de CyC se desarrolló la ultima fecha de la fase regular, con los siguientes resultados :

Peña de Boca 3 – All Boys 2

Villa Mi Serranía 4 – Santa Águeda 1

Mariano Moreno 2 – Defensores de Hinojo 0

La Amistad 2 – Villa Magdalena 1

Independiente de Loma Negra 3 – Aoma 0

Amparo Castro 3 – Facultad de Ingeniería 3

Facundo Quiroga 1 – Viejo Atlético 0

Villa Floresta 1 – La Fraternidad 1.

En base a mencionados marcadores, el primero de la fase regular, Viejo Atlético, jugará contra La Fraternidad (4°); y Villa Mi Serranía (2°) se medirá ante Santa Águeda (3°). Mientras que La Amistad (5°) y Mariano Moreno (6°) esperan a la siguiente fase. Por su parte y en lo referente a los Playoffs, quedaron establecidos los siguientes cruces: Independiente de Loma Negra vs. Aoma, Facundo Quiroga vs. Villa Magdalena, All Boys vs. Bataráz, Molino Viejo vs. Villa Floresta, Amparo Castro vs. Facultad de Ingeniería, y Peña de Boca vs. Defensores de Hinojo.

También en la jornada de ayer, se jugaron los Cuartos de Final de la Categoría A1 con los siguientes resultados:

Burbuja 78 3 – Juventud 2

Blazzer 5 – Hipólito Irigoyen 1

Bloquera El Rulo 0 – Crotto FC 5

La Churra 1 – Atlanta 1 (en la definición por penales, La Churra se quedó con la victoria por 4 a 3).

Mediante dichos marcadores, las semifinales serán: La Churra vs. Blazzer y Juventud vs. Crotto FC.

Finalmente y en +32 años, la segunda fecha del torneo se disputó parcialmente por las condiciones climáticas. En este sentido, Dale Que Va empató en cero con Racing; mientras que Independiente Serrano le ganó 1-0 a Aoma. Por su parte, fueron suspendidos los partidos de Club de Amigos – Pueblo Nuevo y Deportivo Español – Kiosco Avenida.

