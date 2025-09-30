Fútbol: La fecha culminó con triunfo Bataráz

En el partido restante de la octava jornada del Torneo “Tito Alonso” de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, Estudiantes goleó a Colonias y Cerros por 6-1.

Crivelli define ante la salida del arquero visitante (Foto: Claudio Stular).

En el Estadio Central del “Parque Carlos Guerrero”, los goles del equipo albinegro que dirige Mauricio Peralta fueron anotados por Joaquín Stular, Franco Peralta, Diego San Julián, Leo Vitale y Lautaro Crivelli (en dos ocasiones). Mientras que Nelson Loiza marcó el único tanto de Colonias.

Tabla de Posiciones: 1) Embajadores, Loma Negra y Ferro, 16 puntos; 4) Estudiantes y Municipales, 15 puntos; 6) Racing, 13 puntos; 7) Recalde, 10 puntos; 8) Espigas, 8 puntos; 9) Sierra Chica, 7 puntos; 10) El Fortín, 6 puntos; 11) San Martín, 5 puntos; 12) Hinojo, 3 puntos; y 13) Colonias y Cerros, 1 punto.

Próxima Fecha (9na.):

Racing vs. Estudiantes

Sierra Chica vs. Embajadores

Loma Negra vs. Ferro

San Martín vs. Municipales

Colonias y Cerros vs.El Fortín

Hinojo vs. Espigas

Libre: Recalde.

