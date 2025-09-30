Fútbol: La fecha culminó con triunfo Bataráz

En el partido restante de la octava jornada del Torneo “Tito Alonso” de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, Estudiantes goleó a Colonias y Cerros por 6-1.

En el Estadio Central del “Parque Carlos Guerrero”, los goles del equipo albinegro que dirige Mauricio Peralta fueron anotados por Joaquín Stular, Franco Peralta, Diego San Julián, Leo Vitale y Lautaro Crivelli (en dos ocasiones). Mientras que Nelson Loiza marcó el único tanto de Colonias.

Tabla de Posiciones: 1) Embajadores, Loma Negra y Ferro, 16 puntos; 4) Estudiantes y Municipales, 15 puntos; 6) Racing, 13 puntos; 7) Recalde, 10 puntos; 8) Espigas, 8 puntos; 9) Sierra Chica, 7 puntos; 10) El Fortín, 6 puntos; 11) San Martín, 5 puntos; 12) Hinojo, 3 puntos; y 13) Colonias y Cerros, 1 punto.

Próxima Fecha (9na.):

Racing vs. Estudiantes

Sierra Chica vs. Embajadores

Loma Negra vs. Ferro

San Martín vs. Municipales

Colonias y Cerros vs.El Fortín

Hinojo vs. Espigas

Libre: Recalde.