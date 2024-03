Fútbol: La fecha cerró con triunfo del Carbonero

En un partido correspondiente a la segunda fecha de la etapa local del Torneo Interligas de Primera División, Ferro venció de local a Racing por 3-2.

Este jueves por la noche en el Estadio “Domingo Francisco Colasurdo”, el equipo Carbonero superó en un parejo cotejo al Chaira por tres tantos contra dos. Los goles de Ferro fueron anotados por el volante Nicolás Lareu, la figura del encuentro. Mientras que Manuel Scacheri y Román Garabento convirtieron en Racing.

Con esta victoria, el conjunto albiceleste dirigido por Miguel Diorio suma seis puntos y es uno de los punteros del certamen, junto a Municipales, El Fortín y Estudiantes.

SÍNTESIS:

Ferro (3): Franco Vedelini; Renzo Cuatrocchio (S. Sáenz Buruaga), Franco Aguirre, Mathias Buongiorno, Franco Hammerschmidt (A. Benítez); Nicolás Lareu, Maximiliano Gargaglione (J. Campos), Joaquín Ayesa; Rodrigo Garro (J. Ponce); Ramón Sánchez, Joaquín Stular. DT: Miguel Diorio.

Racing (2): Rodrigo Vivas; Maximiliano Chevrot (F. Tucker), Santiago Izaguirre, Ayrton Palmieri (I. Defos), Leonardo Vitale; Nicolás Daffara (F. Kolman), Manuel Scacheri, Alejandro Cataldi (T. Kolman); Matías Ordozgoiti, Pablo Mujica, Román Garabento. DT: David García Lorenzo.

Goles: 22´ PT Nicolás Lareu (FCFS); 37´ PT Nicolás Lareu (FCFS); 39´ PT Manuel Scacheri (RAC); 8´ ST Román Garabento (RAC); 26´ ST Nicolás Lareu (FCFS).

Amonestados: Aguirre, Hammerschmidt, Lareu, Ayesa, Sánchez (FCFS); Palmieri, Cataldi, Mujica, Defos (RAC).

Expulsados: Zalazar -AC- y Lareu (FCFS)

Árbitro: Nicolás Moreno.

Próximo Fecha (3ra. – Domingo 17/3):

16:00 Hs. El Fortín vs. Racing

17:00 Hs. Ferro Carril Sud vs. Estudiantes

15:30 Hs. Embajadores vs. Atletico Hinojo

13:00 Hs. Municipales vs. Espigas

16:30 Hs. Loma Negra vs. Colonias y Cerros

16:00 Hs. Sierra Chica vs. San Martin.